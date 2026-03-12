Ogni sabato, infatti, il punto vendita mette a disposizione, gratuitamente, i propri spazi per consentire alle associazioni di organizzare giornate di raccolta alimentare destinate a sostenere canili, colonie feline, rifugi e tutte quelle realtà che ogni giorno si prendono cura dei 4 zampe più fragili o abbandonati.

Un gesto che nasce dalla volontà del PetStore Conad di continuare a essere molto più di un semplice negozio, ma un riferimento per il territorio, vicino ai bisogni degli animali, dei volontari e delle associazioni che quotidianamente lavorano per garantire loro dignità e futuro.

Le associazioni interessate a organizzare una o più giornate di raccolta possono contattare direttamente il punto vendita al numero 0564 386730 per concordare la data.

Nel tempo, il PetStore Conad di Grosseto ha promosso e sostenuto numerose iniziative dedicate al mondo dei Pets e al rapporto tra uomini e animali, contribuendo a diffondere una cultura fondata su rispetto, cura, amore ma anche su conoscenza e responsabilità. Tra i progetti realizzati negli anni figurano iniziative come Amore a prima vista, Ritratti d’Amore, Storie d’Amore e il più ampio Sosteniamo le Passioni, che coinvolge l’intera struttura Conad e si rivolge specificamente alle Onlus e le associazioni locali. Un elenco di attività arricchito dalle tante precedenti esperienze di raccolta alimentare.

Esperienze che rappresentano, ancora oggi, momenti importanti di solidarietà e partecipazione: grazie al contributo dei clienti del punto vendita, è possibile così raccogliere alimenti e prodotti utili per aiutare concretamente rifugi e volontari e migliorare la qualità della vita di molti — purtroppo — dei loro ospiti pelosi.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 14 marzo, quando il PetStore Conad accoglierà l’associazione Occhi di Gatto per la seconda giornata di raccolta alimentare del 2026.

La settimana successiva, sabato 21 e domenica 22 marzo, il negozio ospiterà invece un weekend di raccolta alimentare organizzato dalla sezione di Grosseto di ENPA — Ente Nazionale Protezione Animali.

Il PetStore Conad invita tutti i cittadini a partecipare e a dare il proprio contributo: anche un piccolo gesto può fare la differenza per sostenere il lavoro delle associazioni e garantire assistenza agli animali che ne hanno più bisogno.