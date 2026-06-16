GROSSETO. Dalla Maremma alla televisione internazionale. Il Biscotto salato di Roccalbegna, uno dei prodotti simbolo della tradizione gastronomica maremmana e Presidio Slow Food, è stato protagonista di un reportage realizzato da France 24, una delle più importanti emittenti all news a livello mondiale.

La troupe dell’emittente francese ha fatto tappa in provincia di Grosseto per raccontare le eccellenze agroalimentari che riescono a coniugare tradizione, qualità e sviluppo del territorio. Un’attenzione particolare è stata dedicata proprio al Biscotto salato di Roccalbegna e alla filiera che negli anni ne ha sostenuto la valorizzazione.

Le riprese sono iniziate alla Conad di via Scansanese a Grosseto, scelta come esempio concreto del rapporto tra grande distribuzione e produzioni locali. Qui la giornalista Myriam Mascarello ha incontrato clienti e operatori, approfondendo il ruolo svolto dai punti vendita Conad nel promuovere e sostenere le eccellenze del territorio.

Successivamente la troupe si è spostata a Roccalbegna, dove ha visitato i luoghi di produzione del biscotto e incontrato i protagonisti di una tradizione che affonda le proprie radici nel Medioevo. La ricetta, tramandata da generazioni, utilizza ingredienti semplici e legati al territorio come farina, olio extravergine d’oliva, semi di anice e vino bianco.

Oggi il Biscotto salato di Roccalbegna è riconosciuto come Presidio Slow Food e viene prodotto seguendo le antiche ricette locali, senza l’utilizzo di conservanti o additivi. Un prodotto che rappresenta non solo una specialità gastronomica, ma anche un elemento identitario della comunità amiatina.

Uno degli aspetti che ha maggiormente attirato l’attenzione della troupe francese è stato proprio il modello di collaborazione costruito attorno al presidio. Negli anni, infatti, Conad Grosseto ha sostenuto concretamente la valorizzazione del Biscotto salato di Roccalbegna, contribuendo a far conoscere il prodotto a un pubblico sempre più ampio e favorendone la presenza sugli scaffali della distribuzione organizzata.

L’interesse di France 24 rappresenta una vetrina internazionale importante non soltanto per Roccalbegna, ma per l’intera Maremma. Il reportage, che sarà trasmesso nelle prossime settimane, racconterà la storia del biscotto, dei suoi produttori e del percorso che ha permesso a una tradizione secolare di arrivare fino a una platea internazionale.

Un riconoscimento che conferma come le eccellenze locali, quando sostenute da una filiera capace di fare rete tra produttori, territorio e distribuzione, possano diventare ambasciatrici della Maremma ben oltre i confini provinciali e nazionali.