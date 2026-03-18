GROSSETO – Di ibridi in giro ce ne sono tanti, ma non sono tutti uguali. Per capire davvero se e quanto possono fare al caso nostro, occorre approfondirne il funzionamento, i punti di forza e – soprattutto – provarli di persona. È esattamente quello che propone Renault con la Full Hybrid E-Tech Experience, in programma nelle concessionarie della Losanga sabato 21 e domenica 22 marzo.

Due giorni di Porte Aperte interamente dedicati alla tecnologia E–Tech, tra sessioni di training con un esperto del gruppo Renault e test drive su tutta la gamma ibrida: da Clio a Rafale, passando per Captur, Symbioz. Modelli adatti a ogni esigenza, dall’utilitaria per muoversi in città ai SUV compatti fino ai sette posti pensati per le famiglie e i viaggi lunghi.

L’experience si articola in due momenti: il primo è una sessione teorica con personale esperto che illustra il funzionamento del sistema E-Tech in modo semplice e completo, con consigli su stile di guida, manutenzione e vantaggi fiscali. Il secondo è il test drive vero e proprio, per provare con mano il modello che più interessa. Inoltre sarà offerto dalla concessionaria Autocenter un buffet a tutti i partecipanti

Per partecipare e testare il Ful Hybrid di Renault, basta prenotarsi: prenota la tua E-Tech Experience oppure chiamare il numero 0564 458111

Sabato e domenica dalle 9.30 alle 12,30 e dalle 15 e 30 alle 18 e 30