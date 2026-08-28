Dal 28 agosto al 6 settembre un percorso illuminato e ricco di eventi collegherà il Bastione Garibaldi e il Bastione Molino a Vento.

GROSSETO – C’è un’atmosfera speciale che si prepara a contagiare Grosseto. Dopo ben dieci anni di attesa, le Mura Medicee smettono di essere soltanto un panorama storico e tornano a essere il cuore pulsante della vita cittadina.

Dal 28 agosto al 6 settembre, la città ospita la Festa dell’Unità Regionale 2026, un’edizione dal titolo fortemente evocativo: “Coesistere”. Un ritorno in grande stile che rompe gli schemi tradizionali per trasformarsi in un’esperienza urbana e sociale unica nel suo genere.

Chi immagina la solita disposizione a compartimenti stagni rimarrà felicemente sorpreso. Quest’anno la festa non finisce e non si chiude nei singoli spazi del Bastione Garibaldi e del Bastione Molino a Vento (Cinghialino). Si torna, letteralmente, a vivere sulle Mura. L’obiettivo è restituire ai grossetani un luogo tra i più amati, attraverso un camminamento incantato sotto le stelle della Maremma, un invito irresistibile a passeggiare scoprendo, a ogni passo, un’installazione visiva, un momento musicale, lo spazio di confronto, l’area ristorante e bar.

I grandi protagonisti nazionali e i temi del territorio

Il programma della kermesse offre dieci giornate fittissime di appuntamenti politici di altissimo profilo, portando a Grosseto le voci più autorevoli del panorama nazionale e regionale. Si parte subito forte venerdì 28 agosto, con Pierluigi Bersani che inaugurerà i grandi dibattiti discutendo del governo del Paese.

Nei giorni successivi, i palchi della Festa dell’Unità sulle Mura Medicee affronteranno i grandi nodi del nostro tempo: dalla sanità pubblica all’ambiente, dal lavoro all’agricoltura. Spiccano gli incontri con Laura Boldrini sulla pace in Medio Oriente, Nicola Zingaretti sul contrasto alle mafie e la sicurezza urbana, e Dario Nardella sulle sfide dell’innovazione in agricoltura. Non mancheranno Emiliano ossi, Simona Bonafè, Marco Furfaro, Marco Sarracino, Matteo Orfini, Antonio Misiani Mauro Berruto, Sara Furnaro e Leonardo Marras. A tirare le fila di questa intensa maratona politica sarà, la sera del 6 settembre, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Il programma aggiornato è sempre disponibile online e sulle pagine social del PD Grosseto.

Cultura, radici maremmane e tanta musica live

“Coesistere” non è solo politica, ma un grande festival della cultura e della socialità. Lo Spazio Cultura della Festa dell’Unità, infatti, ospiterà anche un focus speciali sulle radici locali: la Fondazione Luciano Bianciardi sarà protagonista di diverse serate per riscoprire il grande autore grossetano, ma ci sarà spazio anche per la storia del movimento operaio in Maremma e per un omaggio ai 700 anni di Dante Alighieri.

E al calar della sera, spazio all’intrattenimento. Ogni giorno il palinsesto musicale accenderà i bastioni con ritmi diversi: dai set acustici d’autore al rap emergente dei “Veleno”, dalle sfide a colpi di rime della “Rap Battle dei ragazzi del Muretto” fino alle atmosfere soul di Isabella Del Principe, passando per blues, classic rock e le coinvolgenti esibizioni delle scuole di ballo cittadine. Per le famiglie, da non perdere lo spettacolo teatrale “L’orco che salvò le fiabe”.

Non serve essere militanti per rispondere al richiamo di questa festa. Basta avere voglia di stare insieme, ascoltare buona musica, riflettere sul futuro e lasciarsi meravigliare da una passeggiata illuminata che, dopo dieci anni, restituisce finalmente a Grosseto la magia delle sue Mura.