GROSSETO – Dove per anni è rimasta un’edicola abbandonata, presto torneranno ad accendersi le luci di un’attività commerciale. E insieme a quelle luci, la speranza di restituire vitalità a uno degli angoli più importanti del centro cittadino. La gelateria Il Tropico raddoppia e apre un secondo punto vendita a Porta Nuova, appena fuori dalle mura medicee, all’ingresso di corso Carducci. L’appuntamento è per venerdì 13 novembre, in concomitanza con l’accensione delle luminarie natalizie del centro storico.

Non sarà soltanto una nuova gelateria, ma anche un piccolo intervento di rigenerazione urbana. Il nuovo chiosco è realizzato da zero, in acciaio corten, scelto per le sue tonalità calde e brunite, capaci di integrarsi perfettamente con l’identità cromatica delle storiche Mura Medicee. La scelta rappresenta una scommessa imprenditoriale che va oltre il gelato: riconquistare uno spazio lasciato a sé stesso e contribuire a restituirlo alla città.

Riqualificare significa riconquistare gli spazi

La posizione è tra le più interessanti di Grosseto. Porta Nuova rappresenta uno degli accessi principali al centro storico, un punto di passaggio quotidiano per residenti, lavoratori e visitatori. Eppure, negli ultimi anni, l’area ha progressivamente perso parte della propria attrattività, diventando anche luogo di bivacchi e situazioni di degrado.

Già nei mesi scorsi l’amministrazione comunale era intervenuta per migliorare la vivibilità della zona, attraverso una nuova illuminazione e la rimozione di alcune panchine. Adesso, a questi interventi pubblici, si affianca l’iniziativa privata.

«Perché riqualificare una città non significa soltanto intervenire sull’arredo urbano – spiega Daniele Vichi, titolare del Tropico – significa soprattutto riportare attività, persone e occasioni di incontro negli spazi che hanno perso la propria funzione».

Un chiosco aperto, illuminato e frequentato può contribuire a cambiare il volto di un luogo, trasformandolo nuovamente in un punto di riferimento per la comunità.

Dal Best in Maremma alle Eccellenze Italiane

Il nuovo punto vendita arriva in un momento particolarmente positivo per Il Tropico, che negli ultimi anni ha consolidato il proprio rapporto con la clientela grossetana.

La gelateria ha infatti conquistato per due anni consecutivi, nel 2025 e nel 2026, il riconoscimento di migliore gelateria della Maremma nell’ambito del Best in Maremma, grazie alle preferenze espresse dai grossetani. A questo risultato si è aggiunto, durante l’estate, il riconoscimento Eccellenze Italiane, un’ulteriore attestazione del percorso di qualità intrapreso dall’attività e della filosofia del Tropico: lavorazione artigianale, attenzione alla freschezza e valorizzazione delle materie prime, con un’attenzione particolare al territorio maremmano.

Una gelateria aperta tutto l’anno, anche d’inverno

La novità più importante riguarda proprio la stagionalità. Mentre la sede di via Michelangelo osserverà la consueta pausa invernale, per poi riaprire a marzo, il nuovo chiosco di Porta Nuova resterà aperto tutto l’anno, sette giorni su sette.

Negli ultimi anni, infatti, anche in Italia il consumo di gelato ha superato i tradizionali confini della stagione estiva. Se fino a poco tempo fa mangiare gelato durante i mesi più freddi era un’abitudine diffusa soprattutto all’estero, oggi questa tendenza si è consolidata anche nel nostro Paese. Gli operatori del settore registrano un interesse crescente per il gelato anche durante l’autunno e l’inverno, a conferma di un radicale cambiamento delle abitudini alimentari degli italiani. Il gelato non è più soltanto un piacere estivo, ma un prodotto da gustare durante tutto l’anno, indipendentemente dalle temperature.

La chiave tuttavia è preservare la stagionalità del prodotto. Accanto ai grandi classici, come pistacchio, nocciola e crema, infatti, nel nuovo punto troveranno spazio gusti legati alla disponibilità della frutta di stagione: dalla melagrana al mandarino, fino a proposte più ricercate che raccontano i sapori dell’autunno e dell’inverno.

Con l’arrivo del freddo, inoltre, l’offerta si arricchirà di crêpe e cioccolata calda con panna, prodotti pensati per accompagnare le passeggiate invernali lungo corso Carducci e rendere il chiosco un punto di riferimento anche durante i mesi più freddi.

Un’altra caratteristica importante riguarda l’attenzione alle esigenze alimentari dei clienti: anche nel nuovo chiosco, così come nella sede di via Michelangelo, tutti i prodotti saranno senza glutine. Una scelta che da tempo contraddistingue la filosofia del Tropico e che permette anche a chi deve evitare il glutine di godersi un gelato, senza rinunciare al gusto, alla qualità e alla varietà dell’offerta.

L’inaugurazione insieme alle luminarie natalizie

La scelta del 13 novembre non è casuale. Il nuovo Tropico aprirà proprio nel giorno in cui il centro storico di Grosseto si illuminerà per le festività natalizie.

L’inaugurazione è prevista nel pomeriggio, alla presenza delle autorità cittadine. Sarà l’occasione per presentare ai grossetani non soltanto una nuova gelateria, ma un progetto che unisce iniziativa imprenditoriale e attenzione per la città.

Perché la riqualificazione passa anche dalle piccole cose: una vetrina che torna ad accendersi, uno spazio abbandonato che ritrova una funzione, un motivo in più per fermarsi e vivere il centro. E questa volta, a Porta Nuova, la rinascita ha il sapore del gelato.