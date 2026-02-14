GROSSETO – Conad rafforza il proprio impegno nella valorizzazione delle eccellenze locali e dell’agricoltura sostenibile: nei supermercati Conad di Grosseto arrivano i prodotti biologici della Cooperativa Raspollino, realtà storica del territorio maremmano impegnata nella produzione di cereali e legumi di qualità.

È già disponibile sugli scaffali dei tre punti vendita Conad di Grosseto un’ampia selezione di prodotti biologici, coltivati e lavorati nel rispetto dell’ambiente e della tradizione agricola locale: fagioli cannellini biologici; lenticchie verdi biologiche; lenticchie rosse biologiche; lenticchie verdi decorticate biologiche; lenticchie rosse decorticate biologiche; ceci biologici; fagioli cannellini decorticati biologici; ceci decorticati biologici; farro perlato biologico; orzo perlato biologico; zuppa del campo biologica; zuppa di legumi biologica; zuppa decorticata biologica; farina di ceci biologica.

“La cooperativa Raspollino – spiega il presidente Giovanni Guglielmini – conta 188 aziende agricole consociate, tutte appartenenti alla provincia di Grosseto, per un totale di 3mila ettari di terreni agricoli che si estendono dall’entroterra fino alla fascia costiera. Le coltivazioni seguono rotazioni cerealicole che includono ceci, fagioli, lenticchie, orzo e farro, con il 50% delle aziende che sono certificate biologiche. La sede della cooperativa si trova in località Barbaruta, a Grosseto. La presenza dei nostri prodotti da agricoltura convenzionale e biologica all’interno dei supermercati Conad valorizza il lavoro quotidiano dei nostri soci. Garantiamo sulle tavole dei consumatori prodotti di qualità, controllati e di provenienza locale, coltivati nel territorio grossetano. La collaborazione con Conad ci permette di promuovere e rafforzare la filiera corta, con tutti i benefici che essa comporta per il consumatore in termini di tracciabilità e sicurezza del prodotto”.

“Con questa nuova collaborazione, Conad conferma la propria attenzione alle filiere locali ampliando la gamma di prodotti biologici a chilometro zero presenti nei nostri punti vendita. – aggiunge Alessio Degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto – Significa sostenere l’economia del territorio, ridurre la distanza tra produttore e consumatore e contribuire alla promozione di un modello di consumo consapevole che valorizza il lavoro di tante piccole aziende agricole della Maremma”.