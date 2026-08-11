SATURNIA – C’è chi sceglie il mare, chi la montagna e chi il traffico delle partenze estive.

E poi c’è chi decide di regalarsi qualcosa di diverso: una giornata in cui il tempo rallenta, il benessere incontra il divertimento e l’acqua diventa il luogo in cui vivere il Ferragosto.

Per il Gruppo Terme&SPA Italia, il 15 agosto non è soltanto una ricorrenza, ma un’occasione per raccontare tre modi differenti di vivere l’estate attraverso esperienze costruite intorno alle proprie destinazioni. Da Milano alla Maremma toscana fino alla Brianza, Terme De Montel Milano, Terme di Saturnia Natural Destination e Monticello The Entertainment SPA propongono tre appuntamenti pensati per trasformare il Ferragosto in un’esperienza di benessere, spettacolo e convivialità.

TERME DE MONTEL MILANO: IL FERRAGOSTO DIVENTA UNO SPETTACOLO TRA MUSICA, FUOCO E BENESSERE

Nel cuore di Milano, il Ferragosto si accende con Star & Fire, il grande evento dell’estate firmato Terme De Montel Milano. Una notte in accappatoio in cui il parco termale si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove il benessere dialoga con la musica dal vivo, gli spettacoli di fuoco e le performance artistiche.

Protagonisti della serata saranno il violinista Pierpaolo Foti, un coro gospel e un’orchestra live, accompagnati da DJ set, cerimonie di benessere, show in sauna e performance scenografiche che accompagneranno gli ospiti fino a tarda sera. Un evento immersivo in cui l’acqua termale, la luce e il fuoco costruiscono un’esperienza multisensoriale, confermando Terme De Montel Milano come la nuova destinazione urbana dedicata al benessere contemporaneo.

TERME DI SATURNIA NATURAL DESTINATION: IL FERRAGOSTO DEL BENESSERE AUTENTICO

In Maremma il Ferragosto assume un ritmo completamente diverso.

Al Parco Termale di Terme di Saturnia Natural Destination, la giornata è dedicata ai Ferragosto Rituals, un percorso pensato per chi desidera vivere la festa lontano dalla frenesia estiva. Cocktail botanici, centrifughe fresche, finger food healthy e rituali di benessere accompagnano gli ospiti in una giornata scandita dall’equilibrio, dall’ascolto e dalla rigenerazione. Un invito a rallentare, immergendosi nelle acque millenarie della sorgente termale e riscoprendo un’idea di Ferragosto più intima, autentica e profondamente legata alla natura.

MONTICELLO THE ENTERTAINMENT SPA: LA GRANDE FESTA DELL’ESTATE ITALIANA

Per Monticello The Entertainment SPA, Ferragosto è invece sinonimo di convivialità.

Con Ferragosto Italiano, la SPA brianzola dedica l’intera giornata alla celebrazione della festa più amata dell’estate attraverso un programma che accompagna gli ospiti dal mattino fino al tramonto. Drink analcolico di benvenuto, distribuzione di melone e anguria fresca, momenti dedicati alla protezione della pelle, rituali benessere in edizione speciale, musica lounge, giochi, intrattenimento e un photo booth tematico trasformano la SPA in un luogo dove condividere il piacere dello stare insieme. A completare l’esperienza, una proposta gastronomica ispirata alla tradizione italiana, con specialità alla griglia e buffet pensati per vivere il Ferragosto nel segno del gusto e della convivialità. Tutte le attività sono comprese nel normale ingresso.

Che sia una notte tra musica e spettacolo, una giornata immersi nella quiete della natura o una festa da condividere con amici e famiglia, il Ferragosto firmato Terme&SPA Italia racconta un nuovo modo di vivere il tempo libero: trasformare una giornata di festa in un’esperienza capace di unire benessere, emozioni e ricordi.

Tre destinazioni, tre identità differenti e un’unica visione: mettere l’acqua e il benessere al centro di esperienze sempre più coinvolgenti, dove relax, intrattenimento e qualità del tempo si incontrano per offrire agli ospiti un’estate da vivere fino all’ultimo istante.