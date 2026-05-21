Un gruppo di operatori dei negozi Famila, Famila Market e Super A&O della rete Etruria Retail ha visitato il centro di maturazione e distribuzione Dole Italia a Calcio, in provincia di Bergamo

GROSSETO – Etruria Retail e Dole Italia rafforzano la propria collaborazione attraverso un’iniziativa dedicata alla formazione e alla valorizzazione della categoria ortofrutta. Nell’ambito degli Etruria Days, un gruppo di operatori dei punti vendita Famila, Famila Market e Super A&O della rete Etruria Retail ha visitato il centro di maturazione e distribuzione Dole Italia di Calcio, Bergamo partecipando a una giornata di approfondimento focalizzata sulla conoscenza del prodotto, sulla gestione del reparto e sull’evoluzione dei consumi. L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di investire nella crescita delle competenze e nella diffusione di una maggiore cultura di categoria, elementi sempre più strategici per offrire qualità, servizio e valore al consumatore finale.

Conoscere il prodotto per valorizzarlo meglio. La visita si è sviluppata all’interno di una struttura all’avanguardia: 8.500 metri quadrati dedicati allo stoccaggio, alla maturazione e alla distribuzione di frutta fresca, con cinque celle di conservazione e ventitré celle di maturazione per le banane, monitorate costantemente da software dedicati. I partecipanti hanno potuto osservare dal vivo l’intero ciclo del prodotto, dal controllo qualità all’arrivo fino alla preparazione degli ordini in uscita, con un focus particolare sulla banana — core business di Dole, coltivata esclusivamente in Ecuador — e sull’avocado, il prodotto a più alta crescita nel panorama dell’ortofrutta italiana.

La formazione come leva strategica. Il percorso si inserisce nella filosofia degli Etruria Days — il format ideato da Etruria Retail con l’obiettivo di rafforzare la coesione del team, condividere conoscenze e accelerare la crescita collettiva — e conferma la centralità della formazione nella strategia aziendale. Non semplici momenti di aggiornamento, ma esperienze che combinano visione, pratica e confronto diretto con i protagonisti della filiera.

Un’alleanza consolidata. Quella tra Etruria Retail e Dole Italia è una partnership che affonda le radici nel 2018 e che negli anni si è rafforzata attraverso una collaborazione commerciale continuativa. Una scelta che riflette la volontà di Etruria Retail di lavorare con player leader di mercato, capaci di garantire qualità costante, tracciabilità e un servizio puntuale lungo tutta la catena distributiva.

Il boom dell’avocado e le nuove frontiere dell’esotico. Tra i temi al centro della giornata, ampio spazio è stato dedicato all’evoluzione dei consumi. Il caso dell’avocado è emblematico: il consumo medio pro capite in Italia è passato da circa 0,5 kg di cinque anni fa a 1,2 kg nel 2025, più che raddoppiato in un lustro. Un trend che impone ai reparti ortofrutta nuove competenze, nuovi spazi espositivi e una capacità di racconto del prodotto sempre più accurata.

“Siamo molto felici – commenta Cristina Bambini – Head of Marketing Dole Italia – di aver ospitato il team di Etruria Retail presso la nostra sede di Calcio per una giornata di formazione e confronto dedicata alla categoria ortofrutta. Crediamo fortemente nel valore della collaborazione con i nostri Partner e in iniziative che permettono di condividere competenze e conoscenza del prodotto, elementi fondamentali per valorizzare al meglio le categorie della frutta e supportare il lavoro quotidiano nei punti vendita. Ringraziamo Etruria Retail per la partecipazione e l’entusiasmo dimostrato: partnership come questa ci consentono di costruire insieme percorsi di crescita concreti e di creare sempre più valore per il consumatore finale”.

“Gestire il prodotto nel modo corretto, saper riconoscere la qualità, capire la filiera – sottolinea Antonio Mercugliano, junior buyer ortofrutta e frutta secca di Etruria Retail – questi sono gli strumenti più efficaci per costruire un reparto performante, attrattivo agli occhi del consumatore e capace di generare valore. Il rapporto con Dole, che ci accompagna dal 2018, è per noi un punto fermo: sulla banana, dove Dole esprime una leadership riconosciuta a livello mondiale grazie alla grande coltivazione in Ecuador e alla capacità di gestione del processo di maturazione, ma anche sull’avocado e sui prodotti esotici, dove i numeri confermano una crescita straordinaria. Etruria Retail crede nell’ortofrutta come reparto strategico: giornate come questa ci aiutano a ottimizzarlo al meglio, con persone più preparate, più motivate e più consapevoli di ciò che mettono in vendita”.