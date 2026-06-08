SIENA – Mercoledì 10 giugno si terrà l’assemblea di bilancio di Etruria Retail, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata del Centro Italia, presente in Toscana, Umbria, Lazio e Liguria con oltre 300 punti vendita a insegna Famila, Famila Market, Super A&O e La Bottega Sapori & Valori. I soci si riuniranno a Siena, a partire dalle ore 16.30, a Villa Ermellina, in strada di Custoza 2, per approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025. L’assemblea sarà aperta dalla relazione del presidente di Etruria Retail, Claudio Bernardini, che illustrerà i principali risultati dell’ultimo esercizio e le prospettive della cooperativa. Seguirà l’intervento di Alessandro Tolli, direttore amministrazione, finanza e controllo, che presenterà l’andamento economico-finanziario del gruppo e le linee strategiche per il futuro.

L’appuntamento di quest’anno assume un significato particolare perché rappresenta la prima assemblea successiva al nuovo percorso commerciale avviato da Etruria Retail insieme a GMF Srl, società del Gruppo Unicomm aderente a Selex Gruppo Commerciale. Un passaggio che ha portato al cambio delle insegne della rete e all’introduzione dei prodotti a marchio Selex, rafforzando ulteriormente il posizionamento dell’azienda nei territori in cui opera e consolidando un modello che unisce la forza della grande distribuzione alla vicinanza tipica dei negozi di prossimità.

La tavola rotonda. La giornata proseguirà con un momento di approfondimento dal titolo: La filiera che fa squadra “Etruria Retail: connessi al mondo, radicati nel territorio” dedicato alle prospettive della distribuzione organizzata e alle sfide che attendono il settore. L’incontro sarà coordinato dal giornalista del Corriere della Sera Federico Fubini e vedrà la partecipazione di alcuni tra i principali protagonisti del mondo della distribuzione, della produzione e dell’industria alimentare italiana: Giancarlo Paola, amministratore delegato di GMF Srl, Luca Migliolaro, direttore generale di Etruria Retail, Maura Latini, presidente di Coop Italia, Lorenzo Beretta, presidente di Assica e vicepresidente del Gruppo Beretta, e Francesco Dragotto, fondatore di Cean. Il confronto offrirà l’occasione per analizzare le grandi trasformazioni che stanno interessando il settore, dal ruolo delle insegne nei territori all’evoluzione dei consumi, dal rapporto tra industria e distribuzione alle nuove opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e dall’intelligenza artificiale. Un dialogo tra esperienze e punti di vista diversi che metterà al centro il valore delle persone, delle comunità e delle filiere, in una fase di profondo cambiamento per il commercio e per l’economia del Paese.