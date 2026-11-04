RIMINI – Dal 3 al 6 novembre la fiera internazionale Ecomondo di Rimini ospita tra i suoi grandi protagonisti Noxerior Gas Systems, la realtà industriale grossetana ormai affermata su scala globale con una presenza capillare in ben 130 Nazioni.

La partecipazione all’edizione 2026 segna un traguardo storico per l’azienda e per il settore: per la prima volta in assoluto in sede fieristica, Noxerior presenta presso il proprio stand un container per l’autoproduzione di ossigeno perfettamente funzionante.

L’impianto è equipaggiato con un avanzato sistema di controllo e gestione da remoto, che permette a tutti i visitatori di osservare in tempo reale il funzionamento e l’efficienza della tecnologia.

L’iniziativa mette in vetrina l’alta ingegneria firmata Noxerior, fondata su generatori brevettati e realizzati al 100% nello stabilimento di Grosseto. Soluzioni all’avanguardia pensate per rispondere alle crescenti esigenze dei settori legati alla transizione ecologica e industriale, in particolare la produzione di biogas, biometano e il trattamento delle acque.

La fiera, che richiama operatori ed esperti da ogni angolo del pianeta, sta registrando un’affluenza record. Fin dalle prime ore d’apertura, lo stand di Noxerior è stato meta di numerosi visitatori e di diverse autorità, rimasti colpiti dall’innovazione e dalla concretezza della tecnologia proposta dalla multinazionale maremmana.

Un successo che conferma il ruolo di Noxerior Gas Systems come ambasciatrice dell’eccellenza manifatturiera italiana nel mondo.