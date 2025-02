SATURNIA – Si è svolto alle Terme di Saturnia Il 2° Modulo del Master di II° Livello in Medicina Termale dell’Università di Pisa, diretto dal professor Marco Romanelli e intitolato ad Eneo Mian, padre della dermatologia pisana: e proprio il tempio nazionale della medicina termale in dermatologia ha ospitato i medici in formazione, con focus sull’efficacia delle terapie e applicazioni termali in patologie dermatologiche molto diffuse quali la psoriasi, la dermatite atopica, l’acne e la dermatite seborroica, ma anche sugli esiti dermatologici dei trattamenti in senologia ed oncologia.

Fondamentale l’individuazione delle Terme di Saturnia come luogo di terapia dermatologica per molte pazienti post trattamenti oncologici al seno: statistiche impressionanti in Italia dimostrano che sono molte le donne ad avere esiti dermatologici dopo aver subito cicli di cure oncologiche a seguito di tumori mammari.

Il Direttore scientifico del Master, il professor Marco Romanelli, ordinario di Dermatologia dell’Università di Pisa e specialista in Idrologia Medica, che ha tenuto una lectio sulla dermatite atopica e medicina termale, ha ribadito “l’importanza di svolgere a Saturnia il modulo dedicato alla dermatologia, quest’anno arricchito proprio con approfondimenti collegati alla senologia e all’ oncologia, poiché gli esiti dermatologici della chemio sono frequentissimi, viste le caratteristiche e le proprietà dell’acqua di Saturnia che possono sicuramente aiutare le donne sottoposte a questo trattamento”.

La dottoressa Manuela Roncella, Direttore della Unità Operativa di Senologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa e docente di questo modulo del Master 2025 ha confermato che “In ambiente termale la riabilitazione oncologica può essere seguita a 360°, nel senso che tutti gli esiti, sia chirurgici (linfedema e cicatrici), che dermatologici che psicologici, possono essere affrontati: numerosissime infatti sono le affezioni dermatologiche post terapia, quali secchezza, eritemi, dermatiti, cheloidi ecc..) Stiamo parlando di patologia oncologica stabilizzata, che si può spiegare meglio con i numeri e le statistiche: il tumore mammario colpisce il 10-12% della popolazione femminile, 1 donna su 8 ha avuto, ha in corso o avrà un tumore al seno. Gli ultimi dati parlano di guarigione nell’88% dei casi, con esiti però post terapeutici (chirurgia, chemio, radio o immunoterapia) che possono e devono essere affrontati per il benessere e la salute delle pazienti: da qui la proposta dell’ambiente termale, con le sue cure e prese in carico”.

Eccezionale comunque il parterre dei relatori scientifici, in larga parte accademici delle più prestigiose università italiane: presenti anche la professoressa Valentina Dini, Responsabile del servizio di Dermochirurgia dell’Università degli Studi di Pisa; il Prof Nicola Zerbinati, dall’ Università degli Studi dell’ Insubria Varese e la Dr.ssa Teresa Oranges, dall’ Azienda Ospedaliera pediatrica Meyer di Firenze, tra gli altri.

Il Prof Romanelli è coadiuvato dal prefessor Fausto Bonsignori, coordinatore scientifico del Master e Presidente Assimet (Associazione Italiana di Medicina Termale), in collaborazione la professoressa Manela Scaramuzzino, che è anche il Direttore Sanitario delle Terme di Saturnia.

Nella giornata del venerdì e del sabato mattina le lezioni si sono tenute presso le aree dedicate alle terapie termali delle Terme di Saturnia, realtà leader in Italia e nel mondo, grazie alle caratteristiche chimiche e organiche delle sue acque e dei suoi fanghi termali.