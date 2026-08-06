PRINCIPINA – C’è un luogo, alle porte di Grosseto, dove la terra continua a dettare i suoi tempi. È il Podere San Tolmino (Querciasecca), l’azienda agricola di Valerio Alessandri, che ogni giorno coltiva ortaggi seguendo i principi dell’agricoltura biologica certificata, nel pieno rispetto della natura e della stagionalità.

Qui non ci sono scorciatoie: le coltivazioni crescono senza l’impiego di prodotti chimici di sintesi e ogni fase del lavoro, dalla semina alla raccolta, è curata direttamente in azienda. Una scelta che ha portato il podere a ottenere la certificazione biologica Bioagricert, garanzia di un metodo produttivo attento all’ambiente e alla qualità.

Tra i campi della Maremma prendono vita pomodori, zucchine, basilico, carciofi, asparagi e numerose altre varietà di ortaggi e piante aromatiche. Sono oltre quindici le coltivazioni che seguono il naturale susseguirsi delle stagioni, offrendo prodotti freschi, genuini e ricchi di sapore.

Il Podere San Tolmino non è soltanto un produttore agricolo, ma segue direttamente ogni passaggio della filiera. Dalla coltivazione alla preparazione, fino alla consegna, ogni prodotto viene lavorato e confezionato all’interno dell’azienda, mantenendo il controllo su qualità e freschezza.

Scegliere il biologico, per Valerio Alessandri, significa prima di tutto rispettare la terra e valorizzare il lavoro quotidiano che c’è dietro ogni raccolto. Un impegno che si traduce in ortaggi coltivati con cura, destinati a portare sulle tavole il gusto autentico della Maremma.

Podere San Tolmino Querci – Valerio Alessandri

Agricoltura biologica certificata Bioagricert

Vendita diretta Frutta, Verdura e Olio Bio

📍 Strada del Poggiale – Principina Terra (GR)

📞 339 880 1157