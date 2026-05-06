GROSSETO — Dieci anni di crescita, evoluzione e risultati.

Health LAB Grosseto celebra un traguardo importante, confermandosi come una delle realtà di riferimento nel panorama della riabilitazione e della salute nel nostro territorio.

Nato nel 2016, il centro ha sviluppato fin dall’inizio un approccio innovativo: un modello integrato e multidisciplinare, che mette al centro la persona. Una scelta che, se inizialmente rappresentava un elemento distintivo, oggi costituisce la base della sua identità.

In un settore spesso caratterizzato da un assetto a compartimenti stagni e reparti non comunicanti, Health LAB ha sviluppato una rete di professionisti basata sulla connessione delle competenze. Il modello multidisciplinare è diventato così il filo conduttore di ogni attività e procedura, contribuendo alla diffusione di un nuovo modo di lavorare nel campo della salute e del benessere.

«Negli anni, il nostro approccio è diventato un modello a cui si sono ispirate nuove strutture emergenti», afferma D.O. Marcello Cannatella, osteopata responsabile del centro.

Oggi la struttura conta 20 professionisti e più di 50 servizi attivi.

Il cuore pulsante del centro è la Rehab AREA, un vero e proprio laboratorio delle attività motorie, dove osteopati, fisioterapisti e trainer specializzati uniscono alla terapia (fisica e manuale) l’esercizio terapeutico e il recupero funzionale.

«Il movimento, se dosato e somministrato correttamente, rappresenta ancora oggi uno dei farmaci più efficaci in circolazione».

Health LAB è un centro specializzato nella cura e nel trattamento del mal di schiena.

«Il nostro vero punto di forza è il team: più professionisti che collaborano per analizzare la postura e applicare approcci diversi, scegliendo sempre il più adatto a ogni problema della colonna vertebrale».

Oltre alle discipline già citate vengono sfruttate le proprietà benefiche dell’acqua, con sedute fisioterapiche di idrokinesiterapia.

Da menzionare anche la fisioterapia domiciliare, che raggiunge il paziente direttamente a casa.

Negli ultimi anni si è affermato anche il progetto Health Mum, dedicato alle donne in gravidanza, con percorsi di supporto (osteopatia, ginnastica pre e post parto e nutrizione) che assistono tutte le fasi della maternità.

Si contraddistingue inoltre un servizio altamente qualificato, quello delle protesi ortopediche — un riferimento per la Maremma — rivolto a pazienti protesizzati e para-atleti.

«L’offerta si completa con un’area specializzata in alimentazione, nutrizione sportiva e con servizi dedicati alla cura del piede, tra cui podologia e ortopedia (analisi computerizzata dell’appoggio plantare e realizzazione di plantari su misura)».

In ultimo, non certo per importanza, la presenza di una psicologa a supporto dei pazienti. Non solo attenzione alle problematiche fisiche, ma anche un sostegno mirato alla gestione dello stress, del dolore e delle dinamiche emotive.

Un approccio globale che rafforza l’efficacia dei trattamenti e promuove un riequilibrio psico-fisico completo.

«Per noi la salute non è solo ridurre il dolore o eliminare un sintomo, ma prendersi cura della persona in tutti i suoi aspetti».

Oggi Health LAB Grosseto si presenta come una realtà solida, fondata su competenza, innovazione e passione. Un progetto costruito in questi anni, che guarda al futuro con l’obiettivo di continuare a evolversi e offrire soluzioni e terapie sempre più accurate.

Health LAB non è solo un centro di riabilitazione, ma un’esperienza da vivere: tornare a camminare, correre o competere, ritrovare la forma fisica o eliminare quel dolore con cui si convive da troppo tempo, migliorare stile e qualità della vita.

Tutto questo trova la sua sintesi in una visione chiara e condivisa.

In due parole: Health LAB, il laboratorio della salute.

Contatti

Sito: www.healthlabgrosseto.it

Indirizzo: Via Senegal 79, Grosseto

Telefono: 0564 077185

Social: @healthlabgrosseto