Da “Pierre: Insieme, ai tuoi capelli” anche per le feste: ecco tutti gli orari fino a Capodanno
GROSSETO – Dicembre è il mese delle attenzioni, dei dettagli e della bellezza. Per questo Pierre: Insieme, ai tuoi capelli, il salone di via Derna 2 a Grosseto, ha scelto di prolungare gli orari di apertura per venire incontro alle esigenze dei clienti, offrendo anche la possibilità di prenotare in fascia serale.
Una scelta pensata per chi vuole prendersi cura dei propri capelli in vista delle festività, ma non riesce a farlo durante i classici orari lavorativi.
ORARI SPECIALI DAL 9 DICEMBRE IN POI
Dal 9 al 12 dicembre: 8:30 – 20:30
13 dicembre: 8:30 – 17:30
14 dicembre: 8:30 – 20:30
15 dicembre: 8:30 – 19:30
Dal 16 al 18 dicembre: 8:30 – 20:00
Dal 19 al 23 dicembre: 8:30 – 22:00
24 dicembre: 8:30 – 14:00
25, 26, 27 dicembre: CHIUSO
28 dicembre: 8:30 – 19:30
29 dicembre: 8:30 – 21:00
30 dicembre: 8:30 – 22:00
31 dicembre: 8:30 – 15:00
• Pierre: Insieme, ai tuoi capelli si trova in via Derna 2, Grosseto
• Per appuntamenti: 0564 1795584
Non perdere ispirazioni, novità e aggiornamenti quotidiani: @pierreinsiemeaituoicapelli