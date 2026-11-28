BAGNO DI GAVORRANO. Un supermercato rinnovato, più moderno, funzionale e accessibile a tutti. È stata inaugurata questa mattina, sabato 28 novembre, la nuova Coop di via Guido Rossa, a Bagno di Gavorrano, presentata da Unicoop Etruria come il primo supermercato a misura di persone autistiche in Maremma.

Dalla regolazione di luci e suoni alla cassa con precedenza, fino alla stanza di decompressione: il progetto nasce dalla collaborazione con Iron Mamme, l’associazione di volontariato della provincia di Grosseto che riunisce circa 60 famiglie con figli autistici e che da anni lavora per promuovere l’autonomia, le opportunità di partecipazione e la qualità della vita dei ragazzi e dei loro familiari.

Un nuovo traguardo per il punto vendita di Bagno di Gavorrano che già nel 2005 era stato il primo supermercato dell’accoglienza in Italia.

Luci e suoni regolati, la lumachina azzurra e la stanza di decompressione

L’obiettivo del progetto “autism friendly” è rendere la spesa un’esperienza più serena, comprensibile e accessibile, riducendo gli stimoli invasivi e le situazioni di stress che possono rendere difficile frequentare un luogo pubblico.

Per questo sono state introdotte specifiche accortezze: illuminazione e suoni regolati per limitare il sovraccarico sensoriale, mappe e pittogrammi realizzati attraverso la Comunicazione aumentativa e alternativa (Caa), per facilitare l’orientamento e l’individuazione dei prodotti.

Tra le soluzioni pratiche c’è anche la lumachina azzurra, un simbolo da appendere al carrello per segnalare al personale del punto vendita la necessità di un’accoglienza attenta, una cassa con precedenza per ridurre i tempi di attesa e uno spazio più ampio per imbustare la spesa. È inoltre prevista una stanza di decompressione dove potersi ritirare in caso di attacchi d’ansia.

Fondamentale il coinvolgimento dei dipendenti del supermercato, che hanno frequentato un percorso formativo a cura di un neuropsichiatra per essere preparati nell’accoglienza delle persone autistiche e dei loro accompagnatori.

Iron Mamme: «Un’opportunità di autonomia e inclusione»

«Questo progetto rappresenta un’opportunità di autonomia e inclusione dei nostri ragazzi – spiega Simona Vasile, presidente di Iron Mamme –. Cerchiamo di accompagnarli fuori dall’ambiente statico e familiare, offrendo occasioni per sperimentare nuove esperienze: dalle colonie estive all’orientamento nelle strade cittadine, fino a fare la spesa».

Un’attività che, come sottolinea Vasile, va oltre il semplice acquisto dei prodotti: «Fare la spesa è un esercizio completo, che comincia a casa quando si cerca di capire che cosa manca, e prosegue al supermercato. È un’occasione per imparare a orientarsi, scegliere e compiere gesti quotidiani con maggiore autonomia».

Un supermercato più grande: tutti i nuovi servizi

La riapertura del supermercato si inserisce in un ampio intervento di rinnovamento del negozio, avviato a settembre.

L’area di vendita passa da 840 a 950 metri quadrati, con una nuova organizzazione degli spazi e dei percorsi, prodotti locali, reparti rinnovati in forneria, gastronomia, macelleria e ortofrutta, l’introduzione del banco pescheria assistito e nuovi servizi, tra cui le casse self-service e il Salvatempo.

Proseguiranno ancora per alcuni giorni i lavori di ristrutturazione dell’area esterna e dei parcheggi, in modo da integrare al meglio l’accesso al supermercato con la viabilità cittadina.

Nel punto vendita lavorano 28 persone, mentre i soci Coop a Gavorrano sono circa 4mila. Il negozio è aperto tutti i giorni, dalle 8 alle 20.

L’inaugurazione e il primato nazionale del 2005

Alla cerimonia di inaugurazione di questa mattina erano presenti la presidente del Consiglio di sorveglianza Simonetta Radi, il presidente del Consiglio di gestione Gianni Tarozzi, la sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri, la sezione soci Coop, il parroco di Gavorrano e la banda dei tamburini della Pro loco.

«Rendere i nostri supermercati più accoglienti e accessibili significa mettere in pratica i valori di inclusione e attenzione alle persone che guidano la Cooperativa – ha dichiarato la presidente Simonetta Radi –. La Coop di Bagno di Gavorrano in questo rappresenta un apripista perché ventuno anni fa, precisamente l’11 giugno 2005, qui venne inaugurato il primo supermercato dell’accoglienza d’Italia, un negozio a misura di portatori di handicap e ipovedenti, secondo i principi della progettazione universale».

«Vogliamo che il supermercato Coop sia un luogo in cui ciascuno possa sentirsi accolto. È un percorso che intendiamo portare avanti, consapevoli che l’inclusione si costruisce attraverso impegni concreti, soprattutto in territori storici per la cooperazione di consumo dove il supermercato Coop ha anche una funzione sociale».

Accoglienza e accessibilità per le persone con disturbo dello spettro autistico e per le loro famiglie sono già in pratica nei supermercati Coop umbri di Bastia Fiere e Collestrada, in provincia di Perugia, e nel Lazio, in alcuni supermercati di Roma e nel negozio di Cerveteri.