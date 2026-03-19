L’iniziativa è rivolta ai ragazzi dal 16 ai 25 anni, che possono partecipare singolarmente o in gruppo. Domande aperte fino al 15 maggio: i vincitori si aggiudicheranno un premio del valore complessivo di 1500 euro e un percorso di formazione e mentorship per realizzare la propria idea imprenditoriale

GROSSETO – Cna Grosseto chiama a raccolta i giovani innovatori e lo fa con la terza edizione di “IdeArti”, il concorso rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 16 ai 25 anni con un’idea di impresa da realizzare. L’iniziativa, arrivata ormai alla sua terza edizione, è pensata per sostenere le migliori idee imprenditoriali, non solo con un premio in denaro ma, soprattutto, con un percorso di affiancamento e mentorship pensato per dare agli aspiranti imprenditori gli strumenti per coronare il loro sogno e avviare la propria attività.

“Il concorso – spiega la referente per Cna Grosseto, Elena Dolci – rientra nel progetto ‘Artigiani del futuro’, che portiamo avanti da tempo per favorire un dialogo tra le imprese e le nuove generazioni, in particolare gli studenti delle scuole del territorio. Un modo per favorire il passaggio generazionale d’impresa, ma anche per far capire che fare impresa è possibile, con gli strumenti giusti e con un adeguato supporto, perché a volte basta avere la capacità di presentare bene la propria idea, intercettare un finanziamento e creare collaborazioni efficaci perché quello che può sembrare un semplice sogno nel cassetto diventi un’occasione concreta di impiego”.

Il concorso, le cui iscrizioni sono aperte fino al 15 maggio prossimo e al quale si può aderire online, si rivolge quindi agli studenti degli istituti superiori, agli studenti universitari, ma anche a giovani inoccupati o impiegati in altri settori. I partecipanti possono presentarsi singolarmente o in gruppi.

Oltre a potersi aggiudicare un montepremi complessivo di 1500 euro, le migliori idee presentate e selezionate da un gruppo di esperti di economia, innovazione e imprenditorialità, individuati dall’associazione degli artigiani e della piccola e media impresa grossetana, saranno poi sviluppate attraverso un percorso formativo in cui i partecipanti potranno acquisire le competenze per dare davvero corpo alle idee.

“Ci auguriamo, come nelle precedenti edizioni – dice Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto – che la partecipazione sia numerosa, perché anche questa iniziativa, come le molte altre che portiamo avanti insieme agli istituti scolastici del territorio, è un modo per creare sinergia e sostenere chi è intimorito all’idea di intraprendere un percorso di questo tipo. Fare impresa è impegnativo e può sembrare difficile, ma spesso il supporto necessario e il sostegno di altri professionisti fanno la differenza e noi desideriamo che questo messaggio sia ben compreso dai giovani che vivono sul nostro territorio”.

Tutte le informazioni e il modulo per candidarsi sono disponibili sul sito www.cnagrosseto.it.