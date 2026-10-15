GROSSETO – Un buono sconto da 10 euro per chi effettua una spesa di almeno 30 euro. È la nuova iniziativa commerciale che prende il via oggi, giovedì 15 ottobre, nei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia. Un intervento concreto a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie, in un periodo caratterizzato dalle difficoltà economiche e dall’aumento dei costi che incidono sui bilanci domestici.

L’iniziativa è promossa dalla società Clodia, proprietaria dei supermercati Conad interessati, che ha deciso di effettuare un importante investimento a favore della propria clientela, mettendo a disposizione buoni sconto da utilizzare per gli acquisti successivi.

Una scelta che si inserisce in un percorso di attenzione al risparmio già avviato lo scorso febbraio, quando la società aveva effettuato un significativo abbassamento dei prezzi su numerosi prodotti.

Come funziona l’iniziativa: 10 euro di sconto ogni 30 euro di spesa

La promozione si svolgerà dal 15 ottobre all’11 novembre e sarà articolata in tre periodi. Per ogni scontrino di almeno 30 euro, i clienti in possesso della Carta Insieme riceveranno direttamente alla cassa un buono sconto da 10 euro.

Il buono potrà essere utilizzato nella settimana successiva, con una spesa minima di 60 euro. Sarà possibile utilizzare più buoni nella stessa spesa, rispettando le soglie minime previste per ciascun buono.

Ecco il calendario dell’iniziativa:

Dal 15 al 21 ottobre: si riceve il buono da 10 euro, utilizzabile dal 22 al 28 ottobre.

Dal 22 al 28 ottobre: si riceve il buono da 10 euro, utilizzabile dal 29 ottobre al 4 novembre.

Dal 5 all’11 novembre: si riceve il buono da 10 euro, utilizzabile dal 12 al 18 novembre.

Il buono viene riconosciuto una sola volta per ogni scontrino che raggiunge la soglia prevista, indipendentemente dall’importo complessivo: ad esempio, sia con 30 euro sia con 60 euro di acquisti si riceve un solo buono da 10 euro.

La promozione riguarda i supermercati Conad di via Clodia, via Senegal 9 e via Scansanese a Grosseto, oltre al punto vendita di via Castiglionese a Castiglione della Pescaia.

Un investimento per sostenere le famiglie

La società Clodia sottolinea come questa iniziativa nasca dalla volontà di offrire un sostegno tangibile ai clienti, in una fase economica nella quale anche la spesa quotidiana rappresenta una voce sempre più importante per le famiglie.

Non si tratta quindi di una promozione isolata, ma di un ulteriore intervento che si aggiunge alla politica di riduzione dei prezzi avviata nei mesi scorsi.

L’obiettivo è quello di permettere ai consumatori di ottenere un risparmio sugli acquisti successivi, attraverso un meccanismo semplice e immediato, con i buoni consegnati direttamente alle casse dei supermercati.

Anche sul carburante prezzi fermi e buoni spesa da 5 euro

L’impegno della società sul fronte del risparmio riguarda anche un’altra voce particolarmente pesante per i bilanci familiari: il carburante.

Nei due distributori di Grosseto, in via Bulgaria e via Scansanese, la società continua a mantenere fermi i prezzi, nonostante i forti aumenti registrati sul mercato.

Attualmente la benzina viene venduta a 1,99 euro al litro, mentre il gasolio è disponibile a 2,19 euro al litro.

A questa politica di contenimento dei prezzi si aggiunge un ulteriore vantaggio per gli automobilisti: effettuando un rifornimento di carburante di almeno 30 euro, si riceve un buono spesa da 5 euro da utilizzare nei supermercati Conad.

Un’iniziativa che permette di collegare il risparmio sul carburante a quello sulla spesa alimentare, con l’obiettivo di offrire un beneficio concreto alla clientela del territorio.

Con queste iniziative la società Clodia conferma la volontà di investire nei propri punti vendita di Grosseto e Castiglione della Pescaia, puntando su una politica commerciale che mette al centro il contenimento dei costi per i consumatori e il rapporto con la comunità locale.