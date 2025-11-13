GROSSETO – Il corso IFTS “Stem – Specialista nelle tecniche di evoluzione e manutenzione del software” è organizzato dall’agenzia formativa Assoservizi in qualità di capofila con i partner Polo Tecnologico “Manetti Porciatti”, Fondazione Its Prodigi Academy, Università degli studi di Siena e Opus Automazione Spa. I posti a disposizione sono 20 e per l’iscrizione è richiesto un diploma di istruzione secondaria superiore oppure un diploma professionale di tecnico o l’ammissione al quinto anno di liceo, e inoltre la conoscenza della lingua inglese a un livello A2. Il 50% dei posti è riservato a donne e il 40% dei posti è riservato a chi è in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale: in entrambi i casi saranno ammessi prioritariamente previo raggiungimento del livello di sufficienza alla eventuale selezione. «Lo Stem – spiegano dall’agenzia formativa – è un tecnico in grado di realizzare, programmare soluzioni di Information Communication Technology per aziende di vari settori economici e con esigenze diverse. Al termine del percorso sarà in grado di comprendere i bisogni del cliente e tradurli in linguaggio informatico, scrivendo le specifiche dei prodotti. Una volta raccolte le informazioni e definite le specifiche, il tecnico potrà scrivere il codice sorgente attraverso i linguaggi di programmazione, destinati ad aggiornarsi con il continuo sviluppo della tecnologia. In futuro, il mondo della programmazione sarà incentrato sempre più sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico: svolgeranno un ruolo chiave i linguaggi Python, JavaScript, Java e Php, che il futuro tecnico dovrà padroneggiare. Dopo la fase di scrittura, dovrà sviluppare il software, curandone l’interfaccia utente e il debugging, per arrivare fino al testing finale. Si occuperà inoltre dell’aggiornamento e la manutenzione del software. Gli sbocchi occupazionali più frequenti saranno in software house e aziende pubbliche o private». La formazione avrà una durata di 990 ore, di cui 564 di aula, 30 di orientamento e 396 di stage in aziende del territorio. Le lezioni si svolgeranno in una fascia oraria compresa tra le 9 e le 18 dal lunedì al venerdì, per un massimo di 8 ore giornaliere, nella sede di Assoservizi o al Polo tecnologico “Manetti Porciatti” in via Brigate Partigiane 19 a Grosseto (in caso di giornate di attività di durata superiore alle 6 ore consecutive, per tutti i partecipanti presenti sono previsti buoni pasto di 3 euro per ogni lezione e giornata di stage). Il piano didattico prevede l’insegnamento di materie quali Strategie e tecniche di comunicazione scritta e orale, Inglese generale e tecnico, Organizzazione e azienda, Sicurezza prevenzione e sostenibilità, Elementi di matematica, Applicativi informatici, Tecniche di redazione documentazione tecnica, Elementi di marketing, Progettazione del software, Scrittura del software, Sviluppo del software, Testing del software, Aggiornamento e manutenzione del software. Iscrizioni fino al 21 novembre da presentare alla sede di Assoservizi in viale Monterosa 196 a Grosseto o da inviare con posta raccomandata oppure via pec a [email protected] (informazioni e moduli su www.assoservizi.eu; referente: Sabrina Nosso: 0564 468804; [email protected]).

Il corso per “Tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio” è organizzato dall’agenzia formativa Assoservizi in qualità di capofila con Scuola Edile Grossetana, Cescot Formazione e Tosti Srl. Mette a disposizione 15 posti (il 50% dei quali riservati a donne) per maggiorenni disoccupati o inattivi, con diploma di istruzione secondaria superiore oppure tre anni di esperienza professionale documentata. «È un percorso volto alla formazione di una figura richiesta dal mercato del lavoro – spiegano da Assoservizi – perché per le aziende è necessario dotarsi di figure che possano contribuire al controllo dei costi e alla gestione economico-finanziaria, utilizzando strumenti informatici per l’analisi dei dati e fornendo alla direzione aziendale utili informazioni per la definizione delle scelte strategiche e operative. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di predisporre e assicurare il trattamento contabile delle transazioni economiche patrimoniali e finanziarie, redigere il bilancio di esercizio e operare nell’ambito della contabilità generale, dei clienti e dei fornitori». La formazione prevede 660 ore totali: 432 di aula, 30 di orientamento e 198 di stage in aziende del settore, con verifica finale. Le lezioni si svolgeranno in orario 9-13 e 14-18 dal lunedì al venerdì, da dicembre 2025 a maggio 2026 nella sede di Assoservizi in viale Monterosa 196 a Grosseto. Le principali materie d’insegnamento sono Strumenti informatici, Contabilità generale e analitica, Emissione e registrazione di documenti contabili, Adempimenti fiscali e previdenziali, Gestione delle operazioni finanziarie, Gestione dei processi aziendali e indici di performance, Redazione del bilancio d’esercizio, Controllo di gestione e budget, Normativa civilistica, societaria e fiscale. Iscrizioni fino al 28 novembre 2025 da presentare alla sede di Assoservizi in viale Monterosa 196 a Grosseto o da inviare con posta raccomandata oppure via pec a [email protected] (informazioni e moduli su www.assoservizi.eu; referente: Sabrina Nosso: 0564 468804; [email protected]).

Il corso per “Tecnico del disegno di prodotti industriali attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche” è organizzato dall’agenzia formativa Assoservizi in qualità di capofila con Scuola Edile Grossetana, Cescot Formazione e Tosti Srl. Anche questa opportunità formativa mette a disposizione 15 posti (il 50% dei quali riservati a donne) per maggiorenni disoccupati o inattivi, con diploma di istruzione secondaria superiore oppure tre anni di esperienza professionale documentata. «Il percorso – spiegano dall’agenzia formativa – forma una figura richiesta dal mercato del lavoro in quanto per le aziende è necessario dotarsi di figure che siano in grado di progettare in ambiente Cam e che sappiano modificare la progettazione del prototipo anche in base ai suggerimenti della produzione. I partecipanti al corso saranno in grado di realizzare disegni di prodotti industriali utilizzando tecnologie informatiche come il Cad. Le aree di attività fondamentali riguarderanno l’esecuzione del disegno di un pezzo meccanico e del disegno complessivo di una macchina o di un impianto e della programmazione dei sistemi per produrre il pezzo progettato». La formazione prevede 660 ore totali di corso: 432 di aula, 30 di orientamento e 198 di stage in aziende del settore. Sono previste anche due visite didattiche in aziende operanti nell’ambito di intervento del progetto: Tosti e Certema. Le lezioni si svolgeranno in orario 9-13 e 14-18 dal lunedì al venerdì, da dicembre 2025 a maggio 2026, nella sede della Scuola Edile Grossetana, in via Monterosa 196 a Grosseto. Le principali materie di insegnamento sono Elementi di disegno tecnico, Office automation & Data Analysis, Tipologie di materiali, trattamenti e requisiti funzionali, Disegno tecnico con strumenti Cad 2D, Elementi di progettazione Cad 3D e stampa 3D, Interazione meccanica e principi di programmazione e Lavorazioni meccaniche. Iscrizioni fino al 28 novembre 2025 da presentare alla sede della Scuola Edile Grossetana in viale Monterosa 196 a Grosseto o da inviare con posta raccomandata oppure via pec a [email protected] (informazioni e moduli su www.scuolaedilegrossetana.it; referente: Giuseppe Biagioli: 0564 454569; [email protected]).