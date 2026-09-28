Ci siamo quasi: il 1° ottobre tutti da Siena Motori
28 Settembre 2026 alle 8:30
GROSSETO – Manca sempre meno alla grande serata di inaugurazione della nuova sede Siena Motori di Grosseto.
Giovedì 1 ottobre, dalle 18.30, in via Aurelia Nord 5, siete tutti invitati a festeggiare insieme questa nuova apertura.
Potrete visitare la concessionaria, scoprire i nostri marchi, conoscere lo staff e vivere una serata all’insegna della convivialità.
E per brindare insieme non mancheranno aperitivo gratuito con prodotti del territorio e DJ set con Ricky DJ.
Ingresso libero. Portate la voglia di stare insieme: al resto pensiamo noi.
📍 Siena Motori – Via Aurelia Nord 5, Grosseto
🗓️ Giovedì 1 ottobre – dalle 18.30