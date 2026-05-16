FOLLONICA – Il Golfo del Sole di Follonica apre la stagione degli eventi estivi con un grande protagonista del cinema e del teatro: Chiara Francini, scrittrice e attrice di successo, sarà l’ospite d’onore di una serata speciale che si terrà giovedì 21 maggio.

Il programma prevede alle ore 18.15 il talk con Chiara Francini, presso la sala conferenze dell’Hotel Golfo del Sole. Seguirà alle 19.30 l’aperitivo di benvenuto e alle ore 20 la cena sul mare al Ristorante La Duna. A seguire la festa continua con dj set Dopa Groove B2B Bernardini dj.

“Siamo felici di aprire la stagione estiva del Golfo del Sole con un’artista del calibro di Chiara Francini – commenta Vasco Paulo, direttore del Golfo del Sole – è un grande onore averla con noi. Partecipando alla serata sarà possibile ascoltarla durante l’intervista e conoscerla più da vicino nel resto della serata, durante la cena che si svolge nel bellissimo scenario del nostro ristorante sul mare”.

“Gli eventi al Golfo del Sole aperti anche all’esterno proseguiranno durante tutta l’estate – aggiunge Vasco Paulo – dopo il successo della scorsa edizione, abbiamo deciso di riproporre questo fortunato format del talk unito alla cena, in cui ogni volta sono protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura italiana che si raccontano in un contesto informale e piacevole.

Queste serate sono un modo per aprire le porte del Golfo del Sole al territorio e presentare i servizi che offriamo anche all’esterno e non solo ai nostri ospiti, a partire dai nostri due ristoranti: La Duna, un luogo raffinato che offre una cucina di qualità, con una vista spettacolare sulla baia; e La Trattoria, il secondo ristorante più informale, che propone la cucina del territorio reinterpretata in modo originale dal nostro chef.

Golfo del Sole gestisce inoltre il Tony’s, il bar sulla spiaggia libera, punto di ritrovo per i follonichesi e per i turisti giornalieri. Tra i servizi aperti all’esterno vi è anche il noleggio bike e la piazzetta con l’area spettacoli. Sono tutte occasioni per ribadire che il resort può essere fruito veramente da tutti, non solo dai nostri ospiti”.

Chiara Francini è nata a Firenze e cresciuta a Campi Bisenzio, è una scrittrice e un’attrice. Collabora con «La Stampa» come editorialista. Per Rizzoli ha pubblicato cinque romanzi bestseller. Dal 2007 arriva al grande pubblico con le commedie di Fausto Brizzi e Leonardo Pieraccioni.

Negli anni successivi consolida la sua presenza in televisione, partecipando dal 2010 a diverse fiction Rai, al programma comico Colorado (2014), Domenica In (2016, 2017). Nel 2023 raggiunge una nuova consacrazione popolare come co-conduttrice del Festival di Sanremo e nel 2024 conduce il programma “Forte e Chiara”, confermandosi una presenza trasversale e riconoscibile nello spettacolo italiano.

Parallelamente all’attività televisiva e cinematografica, porta avanti un intenso percorso teatrale, distinguendosi per energia e capacità interpretativa. Tra i suoi spettacoli più noti: “Ti ho sposato per allegria” di Natalia Ginzburg e “Coppia aperta, quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame che porta in scena dal 2019.

Nel giugno del 2023 fonda la produzione cinematografica Nemesis: Coppia aperta quasi spalancata, per la regia di Federica Di Giacomo, è il primo film prodotto, scritto e interpretato dalla Francini e nel 2024 il film apre le Giornate degli autori all’interno della Mostra internazionale dell’arte cinematografica di Venezia.

Per partecipare alla serata di inaugurazione è richiesta la prenotazione al 3209465544, [email protected].

Costo della serata 59 euro a persona.

Il menù della serata prevede un percorso di sapori ispirato al mare: come primo piatto saranno serviti paccheri con pesto di zucchine e menta, accompagnati da gamberi profumati al limone, in abbinamento a La Terrazza Vermentino Doc Maremma 2024.

Il secondo piatto propone un filetto di orata all’isolana con patate, pomodoro e olive nere, accompagnato da Sassello Igt Toscana Bianco 2024. A concludere la cena, una raffinata torta Saint Honoré, con Sassello Igt Toscana Bianco 2024.