GROSSETO – Una cantina non è soltanto il luogo in cui il vino viene prodotto e commercializzato. È anche uno spazio di confronto, aggiornamento e crescita condivisa, dove produttori, tecnici ed esperti possono incontrarsi per riflettere sulle sfide che attendono il settore.

Con questo spirito Cantina ‘I Vini di Maremma’ ospiterà il 4 giugno l’incontro “Il Vino, la Maremma, Noi… Interpretare il futuro, guidare il cambiamento. Oggi”, realizzato in collaborazione con Unione Italiana Vini.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che la cooperativa porta avanti per favorire momenti di approfondimento e informazione sui temi che stanno trasformando il mondo vitivinicolo, dalla sostenibilità alla gestione della filiera, fino ai cambiamenti nei consumi e nella comunicazione del vino.

Le cooperative vitivinicole, rappresentano un punto di riferimento non solo per la valorizzazione delle produzioni, ma anche per la diffusione di conoscenze e competenze. Creare occasioni di dialogo tra soci, professionisti e operatori del settore significa contribuire alla crescita dell’intero comparto.

L’incontro vedrà la partecipazione di due relatori di rilievo nazionale. Valentina Ellero, responsabile del Servizio di Consulenza Organizzativa di Unione Italiana Vini, approfondirà il tema della gestione sostenibile della filiera vitivinicola e del ruolo delle cantine sociali nei processi di innovazione e sviluppo. Fabio Ciarla, direttore responsabile de ‘Il Corriere Vinicolo’, offrirà invece una riflessione sui nuovi modelli di consumo e sulle modalità con cui il vino viene raccontato e comunicato ai consumatori.

Attraverso iniziative come questa, Cantina ‘I Vini di Maremma’ riafferma la volontà di promuovere una cultura del vino capace di coniugare tradizione e innovazione, rafforzando il legame tra territorio, impresa e comunità professionale.

L’incontro si svolgerà presso la sede della cooperativa a Grosseto e sarà seguito da un momento conviviale dedicato ai partecipanti.