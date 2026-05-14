GROSSETO – Un traguardo importante, quello della maggiore età, che merita di essere celebrato con parole cariche di affetto e orgoglio. Oggi, giovedì 14 maggio 2026, Lorenzo Berti compie 18 anni, entrando ufficialmente nel mondo degli adulti.

In occasione di questa giornata speciale, la redazione de ilGiunco.net si unisce con piacere agli auguri della famiglia, condividendo il messaggio che i genitori, Marco e Gessica, hanno voluto dedicargli per questo momento così significativo della sua vita.

«Quando ormai avevamo perso la speranza di diventare nuovamente genitori, 18 anni fa sei entrato nella nostra vita riempendola di gioia e di amore. Da oggi farai parte ufficialmente del mondo degli adulti, libero di prendere responsabilmente le tue decisioni, ma il nostro appoggio e il nostro amore ti accompagneranno sempre, dovunque le tue passioni ti porteranno. Che sia la prima astronave su Marte, o un foglio di quaderno con un nuovo problema di fisica quantistica, saremo sempre lì, pronti a sostenerti e a fare il tifo per te.

Con il nostro infinito amore.

Mamma e babbo»

A Lorenzo, dunque, gli auguri più sinceri anche da parte della nostra redazione, con l’auspicio che questo nuovo capitolo della sua vita sia ricco di soddisfazioni, sogni realizzati e nuove importanti esperienze.