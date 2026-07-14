Taglio del nastro a Bagno di Gavorrano: l’inaugurazione ufficiale di BricoAgriPet
BAGNO DI GAVORRANO – Una nuova realtà ha aperto i battenti sul territorio, ma è adesso che si fa sul serio con i festeggiamenti. Dopo circa un mese di rodaggio e di prima apertura al pubblico, il nuovo punto vendita BricoAgriPet è pronto a celebrare la sua inaugurazione ufficiale con un grande evento aperto a tutta la cittadinanza.
L’appuntamento è fissato per giovedì 16 luglio, a partire dalle ore 18:00, in Via Marconi 51. Sarà un pomeriggio di festa all’insegna della musica, di un ricco buffet di benvenuto e di una grandissima sorpresa pensata per stupire grandi e piccini.
Un ospite d’eccezione: lo spettacolo di falconeria
L’attrazione principale della serata sarà infatti l'”Inaugurazione con il falco”, uno straordinario spettacolo di falconeria che permetterà a tutti i presenti di ammirare da vicino questi maestosi rapaci in azione. Un’esperienza affascinante che sottolinea fin da subito il legame del negozio con la natura e il mondo animale.
Inoltre, per dare il benvenuto ai nuovi clienti, è previsto un omaggio speciale per tutti i partecipanti.
“Tutto per il fai-da-te, la natura e gli animali
Nato per diventare un punto di riferimento nella zona, BricoAgriPet unisce tre grandi anime in un unico grande spazio, rispondendo a chiunque abbia un progetto in mente o una passione da coltivare:
Ferramenta completa
Un assortimento ricchissimo di attrezzi e utensili per ogni tipo di necessità, dai piccoli lavoretti domestici ai grandi progetti.
Cura del giardino
Tutto il necessario per il pollice verde, dalle piante agli accessori per la cura dell’orto e dello spazio esterno.
Tutto per gli animali
Un reparto fornitissimo con mangimi e accessori delle migliori marche sia per animali domestici (cani, gatti) sia da allevamento.
Servizio taglio legno
Un valore aggiunto per gli amanti del fai-da-te, con un servizio di taglio preciso e su misura.
Strutture su misura di Manuel Di Fante:
Dietro a questa nuova avventura c’è la passione e la competenza del proprietario, Manuel Di Fante. Oltre a offrire i classici servizi di un punto vendita specializzato, Manuel porta in dote un importante valore aggiunto per i clienti: la progettazione e realizzazione di strutture e casette in legno su misura, montate e rifinite direttamente a domicilio dal cliente. Una soluzione ideale per chi desidera personalizzare i propri spazi esterni con manufatti unici e di qualità.
Info utili: L’evento inizierà alle ore 18:00 in Via Marconi 51 a Bagno di Gavorrano (GR). Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 339 707 5948.