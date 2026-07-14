BAGNO DI GAVORRANO – Una nuova realtà ha aperto i battenti sul territorio, ma è adesso che si fa sul serio con i festeggiamenti. Dopo circa un mese di rodaggio e di prima apertura al pubblico, il nuovo punto vendita BricoAgriPet è pronto a celebrare la sua inaugurazione ufficiale con un grande evento aperto a tutta la cittadinanza.

​L’appuntamento è fissato per giovedì 16 luglio, a partire dalle ore 18:00, in Via Marconi 51. Sarà un pomeriggio di festa all’insegna della musica, di un ricco buffet di benvenuto e di una grandissima sorpresa pensata per stupire grandi e piccini.

​Un ospite d’eccezione: lo spettacolo di falconeria

L’attrazione principale della serata sarà infatti l'”Inaugurazione con il falco”, uno straordinario spettacolo di falconeria che permetterà a tutti i presenti di ammirare da vicino questi maestosi rapaci in azione. Un’esperienza affascinante che sottolinea fin da subito il legame del negozio con la natura e il mondo animale.

Inoltre, per dare il benvenuto ai nuovi clienti, è previsto un omaggio speciale per tutti i partecipanti.

“Tutto per il fai-da-te, la natura e gli animali

​Nato per diventare un punto di riferimento nella zona, BricoAgriPet unisce tre grandi anime in un unico grande spazio, rispondendo a chiunque abbia un progetto in mente o una passione da coltivare:

​Ferramenta completa

Un assortimento ricchissimo di attrezzi e utensili per ogni tipo di necessità, dai piccoli lavoretti domestici ai grandi progetti.

​Cura del giardino

Tutto il necessario per il pollice verde, dalle piante agli accessori per la cura dell’orto e dello spazio esterno.

​Tutto per gli animali

Un reparto fornitissimo con mangimi e accessori delle migliori marche sia per animali domestici (cani, gatti) sia da allevamento.

​Servizio taglio legno

Un valore aggiunto per gli amanti del fai-da-te, con un servizio di taglio preciso e su misura.

Strutture su misura di Manuel Di Fante:

​Dietro a questa nuova avventura c’è la passione e la competenza del proprietario, Manuel Di Fante. Oltre a offrire i classici servizi di un punto vendita specializzato, Manuel porta in dote un importante valore aggiunto per i clienti: la progettazione e realizzazione di strutture e casette in legno su misura, montate e rifinite direttamente a domicilio dal cliente. Una soluzione ideale per chi desidera personalizzare i propri spazi esterni con manufatti unici e di qualità.

​Info utili: L’evento inizierà alle ore 18:00 in Via Marconi 51 a Bagno di Gavorrano (GR). Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero 339 707 5948.