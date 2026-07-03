CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Anche quest’anno Conad Castiglione della Pescaia rinnova il proprio impegno a favore della Protezione Civile, confermando una collaborazione che mette al centro la sicurezza del territorio e il supporto ai volontari impegnati nelle attività di emergenza.

Durante la stagione estiva, periodo in cui aumenta il rischio di incendi boschivi e di interventi legati alle alte temperature, Conad metterà a disposizione dei volontari della Protezione Civile una fornitura di bottiglie d’acqua da utilizzare durante le operazioni di emergenza e urgenza.

«Ringrazio Conad Castiglione della Pescaia per questa rinnovata dimostrazione di sensibilità e attenzione verso la nostra comunità – afferma la sindaca Elena Nappi –. La Protezione Civile rappresenta una risorsa fondamentale, soprattutto durante il periodo estivo, quando il territorio è soggetto a situazioni di particolare criticità. Poter contare sul sostegno di aziende che scelgono di investire nel bene comune è un segnale importante e di grande condivisione di intenti per tutto il nostro territorio».

Un gesto concreto nei confronti di chi, ogni giorno, dedica tempo e professionalità alla tutela della comunità.

«Siamo felici di rinnovare anche quest’anno questa iniziativa – dichiara Alessio Degli Innocenti, amministratore e socio della società proprietaria del Conad Castiglione della Pescaia –. Crediamo che essere un punto di riferimento per il territorio significhi anche sostenere concretamente chi opera per la sicurezza dei cittadini. I volontari della Protezione Civile svolgono un lavoro prezioso, spesso in condizioni difficili, a loro va il nostro ringraziamento per l’impegno che garantiscono quotidianamente alla comunità».