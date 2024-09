TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

CONCORDATO PREVENTIVO N. 5/2012

Data asta: 4 ottobre 2024 dalle ore 14:00

Deposito offerta entro il 2 ottobre 2024 ore 12:00

Prezzo base: € 305.000,00

Rialzo: € 20.000,00

Gara Telematica sul sito https://yard.fallcoaste.it

ASTA TERRENI AGRICOLI E POSTI AUTO IN PROVINCIA DI GROSSETO

Lotto unico costituito da:

A) Terreni di complessivi 3.964 MQ nel Comune di Pozzarello Monte Argentario, Via dell’Olmo;

B) N. 2 box auto di 24 MQ e N. 3 posti auto scoperti nel Comune di Magliano in Toscana, Via XX Settembre;

C) Terreni di complessivi 5.950 MQ nel Comune di Castiglione della Pescaia, località Quercia Marcata;

D) Terreni di complessivi 5.023 MQ nel Comune di Scarlino, Via Panoramica della Rocca;

E) Terreni di complessivi 2.687 MQ nel Comune di Civitella Paganico;

F) N. 14 posti auto nel Comune di Civitella Paganico.

L’avviso di vendita, con le indicazioni per la partecipazione, è consultabile sul sito www.yardre.it con rif. immobile 87281, sul Portale delle Vendite Pubbliche, sul sito https://yard.fallcoaste.it.

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e s.s. del D. Lgvo n. 58/1998, né impegna in alcun modo la Procedura a contrarre con gli offerenti.