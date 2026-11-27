Al via una campagna di informazione rivolta a chi desidera mettersi in proprio nel commercio, nel turismo e nei servizi. Un primo incontro gratuito per conoscere i passaggi da affrontare e individuare il percorso più adatto al proprio progetto.

GROSSETO – C’è chi sogna di aprire un negozio, chi vorrebbe realizzare un piccolo ristorante, chi pensa di investire nell’ospitalità e chi sta valutando di rilevare un’attività già esistente. Idee diverse, accomunate da una domanda: da dove cominciare?

Una campagna per chi vuole mettersi in proprio

Per rispondere a questa esigenza, Confesercenti Grosseto lancia “La tua impresa comincia da qui”, una campagna di informazione dedicata ai servizi di orientamento e accompagnamento per l’avvio di nuove attività economiche.

L’iniziativa nasce dalla volontà di mettere a disposizione degli aspiranti imprenditori l’esperienza e le competenze dell’associazione, offrendo un punto di riferimento per affrontare con maggiore consapevolezza le scelte iniziali.

Il primo passo: un incontro gratuito

Il primo passo è un incontro gratuito di orientamento. Un colloquio durante il quale l’interessato potrà presentare la propria idea, illustrare gli obiettivi e confrontarsi sui principali aspetti da verificare prima di intraprendere il percorso imprenditoriale.

Dalla verifica dei requisiti professionali alle procedure amministrative, dalla valutazione degli aspetti fiscali ed economici alla formazione e alle eventuali opportunità di finanziamento: ogni progetto presenta caratteristiche differenti e richiede approfondimenti specifici.

Un percorso su misura

Proprio per questo, il percorso successivo non sarà uguale per tutti, ma verrà individuato in relazione alle esigenze dell’aspirante imprenditore, con il possibile coinvolgimento dei diversi servizi dell’associazione e, quando necessario, di professionisti specializzati. Insomma, un percorso su misura.

Mei: «Sostenere anche chi sceglie di investire»

«Sostenere chi vuole aprire una nuova attività significa contribuire concretamente al futuro economico della Maremma – sottolinea Massimiliano Mei, presidente provinciale di Confesercenti Grosseto –. Da tempo siamo impegnati nel contrasto alla desertificazione commerciale e nella difesa delle imprese di prossimità. Ma accanto alla tutela delle attività esistenti è fondamentale sostenere anche chi sceglie di investire, creare occupazione e offrire nuovi servizi al territorio».

Un aiuto anche dopo l’apertura

Un accompagnamento che non si ferma all’apertura. Attraverso i propri servizi, Confesercenti può rappresentare un riferimento anche nella successiva gestione dell’impresa, per gli adempimenti contabili e amministrativi, la formazione, il personale e lo sviluppo dell’attività.

«Il nostro invito è rivolto anche a chi ha soltanto un’idea e non sa ancora se sia concretamente realizzabile – spiega Andrea Biondi, direttore provinciale –. Il primo incontro serve proprio ad ascoltare il progetto, individuare le questioni da approfondire e comprendere quali competenze saranno necessarie. Vogliamo aiutare le persone a partire con maggiore consapevolezza, senza sottovalutare gli impegni che comporta l’avvio di un’impresa».

La campagna sarà sviluppata attraverso i canali di comunicazione di Confesercenti Grosseto e una serie di approfondimenti dedicati ai diversi settori economici.

Come richiedere il colloquio

Vuoi raccontarci la tua idea? Per richiedere un primo incontro gratuito di orientamento è possibile contattare Confesercenti Grosseto: email [email protected]; telefono 0564 438811; sito www.confesercenti.gr.it.

Sono disponibili le sedi di Grosseto, Follonica e Orbetello.

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