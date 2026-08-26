SATURNIA – Non è sempre necessario ripartire da zero. A volte basta rimettere in ordine ciò che già c’è, dargli spazio, ascoltarlo con più attenzione. È in questa logica che si inseriscono i Natural Energy Yoga Retreat di Terme di Saturnia, in programma dal 13 al 20 settembre 2026 e nuovamente dal 13 al 20 dicembre 2026.

Qui lo yoga incontra un luogo che da oltre 3.000 anni ha fatto dell’acqua una forma di benessere. La Sorgente di Terme di Saturnia sgorga naturalmente a 37,5°C e accompagna il retreat diventando parte integrante della pratica: dopo una lezione, una meditazione o un momento di silenzio, immergersi nelle sue acque significa lasciare che il corpo continui il lavoro iniziato sul tappetino, in una dimensione in cui movimento, respiro e rilassamento possono trovare un ritmo comune.

Il Natural Energy Yoga Retreat nasce proprio da questa idea: non aggiungere semplicemente qualche lezione di yoga a una vacanza, ma costruire un tempo diverso, in cui la pratica diventa uno strumento per ascoltarsi e ritrovare la propria energia. Il programma alterna lezioni di yoga energetico e spirituale, pratiche di respirazione, meditazioni guidate e momenti di silenzio a bagni termali, rituali di rigenerazione e trattamenti SPA. A completare il percorso, il Sound Bath nella Sorgente, in programma il venerdì sera, porta la pratica direttamente nell’acqua: le vibrazioni di campane e strumenti sonori accompagnano il corpo immerso nelle acque termali in un’esperienza di profondo rilassamento.

A settembre, il retreat assume il significato di un vero passaggio di stagione. È il momento ideale per lasciare andare la dispersione dell’estate e ritrovare concentrazione, energia e una nuova direzione. La Full Moon Meditation, inserita nel programma, aggiunge un ulteriore momento di ascolto, invitando a rallentare e a osservare i propri ritmi in sintonia con quelli della natura.

La stessa esperienza ritorna a dicembre, quando il contesto cambia e con lui anche il significato del retreat. Lontano dalla frenesia delle festività, Terme di Saturnia diventa uno spazio in cui chiudere l’anno con maggiore consapevolezza, fare ordine e concedersi il tempo necessario per prepararsi a quello che verrà. L’acqua calda della Sorgente, la quiete della campagna maremmana e la pratica dello yoga costruiscono una parentesi sospesa, prima del nuovo inizio.

Il retreat può essere vissuto nella formula 3 notti, pensata per chi desidera concedersi una pausa concentrata e intensa, oppure nella formula 7 notti, per immergersi completamente nel percorso e lasciare che la pratica entri davvero nel ritmo delle proprie giornate. In entrambi i casi, l’esperienza comprende le attività previste dal programma di yoga e meditazione, l’accesso alle acque termali e ai percorsi di benessere e i trattamenti SPA previsti dal retreat.

Perché forse il vero lusso, oggi, non è aggiungere qualcosa alle proprie giornate. È togliere. Togliere rumore, velocità, pensieri superflui. E lasciare che sia il corpo, per qualche giorno, a ricordarci il suo ritmo naturale.

Natural Energy Yoga Retreat

13–20 settembre 2026 | 13–20 dicembre 2026

Disponibile in formula 3 o 7 notti.

Scopri il Natural Energy Yoga Retreat a Terme di Saturnia