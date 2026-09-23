Dal 24 settembre all’11 ottobre, nei supermercati Conad di Grosseto e nel punto vendita di Castiglione della Pescaia, il nuovo Vermentino di Toscana sarà disponibile con una promozione di lancio: 4,70 euro anziché 5,90 euro

GROSSETO – Una nuova proposta enologica, nata in Maremma, arriva sugli scaffali dei supermercati Conad di Grosseto e nel punto vendita di Castiglione della Pescaia. Si tratta di “Falò di San Giovanni – Vino Bianco Frizzante da Uve Vermentino di Toscana”, prodotto dalla Cantina Vignaioli di Scansano, disponibile dal 24 settembre all’11 ottobre, con una speciale promozione pensata per far conoscere il prodotto: la bottiglia sarà proposta al prezzo promozionale di 4,70 euro, anziché 5,90 euro, con uno sconto di circa il 20 per cento rispetto al prezzo ordinario.

“Falò di San Giovanni è un vino nuovo, che stiamo lanciando sul mercato adesso, – sottolinea Sergio Bucci, direttore della Cantina Vignaioli di Scansano – un bianco frizzante ottenuto da uve Vermentino di Toscana, con una gradazione alcolica di soli 11 gradi, più leggera rispetto ai vini tradizionali della Maremma. Si distingue per una beva fresca, un piacevole profilo fruttato e una componente leggermente frizzante, che lo rende adatto a diverse occasioni di consumo, dall’aperitivo alla tavola.

Il vino è stato pensato per accompagnare, in particolare, gli aperitivi e le cene a base di pesce, ma anche le verdure e i fritti, grazie alla sua freschezza e alla sua versatilità negli abbinamenti. Ideale da consumare in estate. Abbiamo scelto di chiamarlo “Falò di San Giovanni” in onore del patrono di Scansano e per ricordare il falò di mezza estate, che fa parte della nostra cultura e delle nostre tradizioni”.

“La promozione dal 24 settembre all’11 ottobre rappresenta un’opportunità per far conoscere Falò di San Giovanni nei supermercati Conad attraverso una proposta economica dedicata. – sottolinea Paolo Degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia – Siamo lieti di sostenere il lancio di questo nuovo vino della Cantina Vignaioli di Scansano, un prodotto che ha caratteristiche di freschezza e grande versatilità.

Per noi è importante offrire ai nostri clienti proposte che valorizzino le produzioni locali e che sappiano incontrare gusti e preferenze diverse, per accompagnare momenti di convivialità e portare in tavola la qualità e identità del territorio”.