FOLLONICA – Prosegue la stagione degli eventi estivi al Golfo del Sole con un ospite d’eccezione: Saturnino, tra i più apprezzati bassisti italiani sulla scena internazionale, compositore e produttore discografico, storico bassista di Jovanotti, sarà protagonista di una serata speciale giovedì 25 giugno.

Il programma prevede alle ore 18.15 il talk con Saturnino presso la sala conferenze dell’Hotel Golfo del Sole. Alle 19.30 gli ospiti saranno accolti con un aperitivo di benvenuto in spiaggia, accompagnato dai vini dell’azienda vitivinicola La Cura, mentre alle 20.00 inizierà la cena in terrazza al Ristorante La Duna, con vista sulla baia di Follonica. A conclusione della serata, spazio alla musica con il dj set Sirene.

“L’estate al Golfo del Sole entra nel vivo con una serata speciale: ci onorerà della sua presenza un musicista straordinario come Saturnino – commenta Vasco Paulo, direttore del Golfo del Sole –. La sua carriera rappresenta un percorso musicale unico e siamo orgogliosi di offrire ai nostri ospiti e al territorio l’opportunità di incontrarlo in un contesto informale e suggestivo come quello del nostro ristorante sul mare”.

“Anche quest’anno – aggiunge Vasco Paulo – abbiamo scelto di riproporre un format che unisce l’incontro con personaggi di primo piano del panorama culturale e dello spettacolo nazionale alla valorizzazione della proposta gastronomica del ristorante La Duna. Sono tutte occasioni per far conoscere la struttura anche ai follonichesi e ai grossetani oltre che ai nostri turisti, rafforzando sempre di più il legame con il territorio“.

Saturnino Celani, conosciuto semplicemente come Saturnino, è nato ad Ascoli Piceno nel 1969 ed è considerato uno dei migliori bassisti sulla scena internazionale. Saturnino esordisce discograficamente come solista nel 1995 con Testa di basso, album in cui si mettono in luce una non comune padronanza tecnica, che può contare anche su un virtuosismo mai fine a sé stesso, grande capacità compositiva ed eclettismo.

Polistrumentista, compositore e produttore, dal 1991 è il collaboratore storico di Jovanotti (Lorenzo Cherubini), con il quale ha contribuito alla nascita di alcuni dei brani più celebri della musica italiana, da Ragazzo fortunato a Penso positivo, fino a L’ombelico del mondo e Baciami ancora, vincitrice del David di Donatello come miglior canzone originale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Piero Pelù e Ligabue.

Per partecipare alla serata è richiesta la prenotazione al 320 9465544 oppure scrivendo a [email protected]. Costo: 59 euro a persona.

Il menù della cena propone un percorso gastronomico ispirato ai sapori del mare e del territorio. Come primo piatto saranno serviti panciotti di melanzane e scamorza in guazzetto di cozze e pomodorini, accompagnati dal Falco Pescatore Vermentino Az. Vitivinicola La Cura. Il secondo piatto prevede un trancio di tonno in crosta di pistacchio su crema di patate viola, in abbinamento al Trinus Az. Vitivinicola La Cura. A concludere la cena sarà una raffinata torta Diplomatica.