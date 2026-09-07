FOLLONICA – Il mare come passione e la capacità di trasformare un’idea in un’impresa riconosciuta in tutto il mondo. Saranno questi i temi al centro della serata organizzata dal Golfo del Sole di Follonica per venerdì 11 settembre 2026, alle ore 18, che prevede il talk con Roberto Ricci e Roberto Bardini di RRD – Roberto Ricci Designs e a seguire la cena sul mare al Ristorante La Duna.

“Per il Golfo del Sole ospitare Roberto Ricci e Roberto Bardini significa celebrare una storia che sentiamo particolarmente vicina. – commenta Vasco Paulo, direttore del Golfo del Sole – C’è un elemento che ci accomuna: il mare non è semplicemente lo scenario con il quale lavoriamo, ma parte integrante della nostra identità aziendale. Quella di RRD è una storia di creatività, coraggio imprenditoriale, ricerca e capacità di innovare, che rappresenta un esempio importante per tutto il nostro territorio. Il valore di RRD va oltre il successo commerciale: porta nel mondo un’immagine positiva della Maremma, dimostrando che da qui possono nascere idee, prodotti e aziende capaci di competere a livello internazionale. Per questo siamo particolarmente felici di poter dedicare una serata a Roberto Ricci e Roberto Bardini e di ascoltare la loro storia.”

“Questo appuntamento chiude nel migliore dei modi la ricca stagione di eventi al Golfo del Sole – prosegue Vasco Paulo – che ha avuto alcuni dei suoi momenti più significativi nell’incontro con l’attrice Chiara Francini e il musicista Saturnino, tra i più apprezzati bassisti italiani. Anche quest’anno abbiamo riproposto il fortunato format che unisce l’incontro con personaggi di primo piano del panorama culturale e dello spettacolo italiano, alla valorizzazione della proposta gastronomica del ristorante La Duna. Ringrazio Alessandro Corina per il suo supporto nel portare tante persone di valore in questo posto fantastico.”

La serata prenderà il via alle 18 con un talk con Roberto Ricci e Roberto Bardini, moderato da Luca Mantiglioni, presso la sala conferenze dell’Hotel Golfo del Sole. Alle 19.15 gli ospiti saranno accolti direttamente sulla spiaggia con un aperitivo in riva al mare, accompagnato dai vini della Tenuta I Lecci – Sansano, prima dell’inizio della cena alle 20.00 presso il ristorante La Duna.

Il menù sarà dedicato ai sapori mediterranei: paella alla Valenciana come primo piatto, turbante di spigola con verdure in guazzetto mediterraneo come secondo e millefoglie di frutta per concludere. In abbinamento saranno proposti i vini della Tenuta I Lecci – Sansano, tra cui il Rosato di Toscana IGT Fonte Tinta.

Ad accompagnare il momento conviviale ci sarà la musica di Sirene DJ Set.

La partecipazione alla cena è prevista al costo di 59 euro a persona, con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] oppure telefonando al numero 3209465544.

Roberto Ricci Designs

La passione per il mare è stata la chiave di tutto: il marchio RRD nasce tra Grosseto e le spiagge dell’isola di Maui, nelle Hawaii. I primi prodotti per gli sport d’acqua che portano la firma del giovane windsurfista Roberto Ricci sono pieni di creatività tipicamente italiana: è così che nascono tavole speciali, pezzi unici disegnati e realizzati a mano e destinati a vincere le competizioni di windsurf in tutto il mondo. Alle Hawaii, Ricci scopre i segreti dei guru del surf e ne fa tesoro diventando shaper, progettando e costruendo tavole da windsurf. Un lavoro fatto esclusivamente a mano, tavola dopo tavola, con metro e carta vetrata, da vero artigiano delle tavole da surf. Le prime collezioni si basano su idee legate all’abbigliamento tecnico per gli sport acquatici, ispirate alla natura agli antipodi: il Mar Mediterraneo e l’Oceano Pacifico. Questa duplice ispirazione ha permesso di creare capi in grado di coniugare la cultura mediterranea legata alla bellezza classica e alla serenità di un mare “amico”, con un concetto più dinamico legato alle prestazioni, indispensabili quando si affronta l’oceano. Due aspetti molto diversi che riescono a coesistere e a completarsi a vicenda. Nel 1995 Ricci fonda una nuova società specializzata nell’abbigliamento (Montecristo Srl) insieme al direttore creativo Roberto Bardini. Un’azienda destinata a cambiare il futuro dell’outerwear ponendo le basi per l’evoluzione di quella che sarebbe diventata RRD – Roberto Ricci Designs.

Nel 2020 RRD viene premiata con il Grifone d’Oro della Città di Grosseto per aver portato la Maremma nel mondo. Grosseto non è stata semplicemente il luogo da cui Ricci è partito; è rimasta il centro dell’azienda anche dopo la sua internazionalizzazione.