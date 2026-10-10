Dal 1986 a oggi la storia di un’idea nata da sei soci e cresciuta grazie alla passione, alle partnership con marchi leader e a collaboratori diventati a loro volta soci

GROSSETO – Era il 1986 quando sei soci decisero di scommettere su un’idea allora tutt’altro che scontata: proporre al mercato il servizio di assistenza come un vero prodotto di qualità. Quarant’anni dopo, quell’intuizione ha un nome preciso, Acqua e Aria Service, ed è diventata una realtà solida del tessuto imprenditoriale della provincia.

Un’idea nata da sei sognatori

All’inizio c’erano soprattutto dedizione e passione. Sono state queste qualità a permettere al progetto di crescere e svilupparsi. La professionalità dei fondatori, poi, ha accompagnato i primi passi dell’azienda, costruendo giorno dopo giorno un rapporto di fiducia con i clienti.

La forza delle collaborazioni con i grandi marchi

Una tappa decisiva del percorso è stata la stretta collaborazione con tre marchi leader nei rispettivi settori. Si tratta di Aermec per il condizionamento, Beretta per il riscaldamento e Grundfos per il trattamento dell’acqua. Queste partnership hanno permesso ad Acqua e Aria Service di ampliare la propria capacità di rispondere alle necessità e alle esigenze del mercato.

Una squadra cresciuta insieme all’azienda

Accanto ai fondatori, negli anni, sono arrivati collaboratori validi e competenti. Con il loro contributo Acqua e Aria Service è diventata sempre più una realtà concreta nel mondo imprenditoriale della provincia.

C’è però un passaggio che racconta meglio di ogni altro lo spirito dell’azienda. Dopo anni di lavoro fedele all’interno di quella che sentivano ormai come la loro azienda, quei “collaboratori validi e competenti” sono diventati a loro volta soci. Un riconoscimento che dà continuità alla storia e la proietta nel futuro.

Quarant’anni e lo stesso spirito delle origini

Oggi Acqua e Aria Service festeggia quattro decenni di attività. Resta, prima di tutto, la realizzazione di un’idea avuta quarant’anni fa da sei sognatori: quella di fare dell’assistenza non un semplice servizio, ma un impegno di qualità verso i propri clienti.

Info: https://acquaeariaservice.it/