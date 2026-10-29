GAVORRANO – Una giornata per salutare la stagione agricola, celebrare i frutti della terra e ritrovarsi attorno alla tavola, tra buon vino, sapori autunnali e musica. sabato 31 ottobre, dalle 12 alle 18, la cantina Sequerciani festeggia la Benfinita, una festa dedicata alla conclusione dei lavori agricoli e alla convivialità, con un programma che unisce visite in cantina, degustazioni, pranzo e concerto dal vivo.

L’iniziativa sarà l’occasione per scoprire i vini di Sequerciani, assaggiare l’olio nuovo e trascorrere una giornata immersi nel paesaggio della Maremma, tra vigneti e colline.

Il programma della giornata

La festa prenderà il via alle 12 con un tour della cantina, seguito da un aperitivo di benvenuto nell’area degustazione. Ad accogliere i partecipanti ci saranno bruschette preparate con l’olio nuovo e un calice di Ancestrale.

Alle 13 sarà il momento del pranzo in cantina, con un menù di quattro portate pensato per valorizzare i prodotti della stagione e accompagnato da una selezione dei vini aziendali.

Il pomeriggio sarà invece dedicato alla musica e ai sapori più tradizionali dell’autunno. Dalle 16, nel giardino della cantina, spazio al concerto dei Buonasorta, accompagnato da caldarroste e vino novello allo SP53 Bar.

La festa si concluderà alle 18.

Il menù: dai sapori autunnali ai vini della cantina

Il pranzo propone un percorso gastronomico che abbina ogni portata a un vino di Sequerciani.

Si comincia con polenta al ragù, proposta anche nella versione vegetariana con formaggio, accompagnata dal vino Libello.

Il primo piatto sarà un risotto alla zucca con pecorino erborinato, in abbinamento al Verment’oro.

Per secondo arriveranno in tavola porchetta e verdure arrosto con patate al cartoccio. Per chi preferisce un’alternativa vegetariana è previsto un tomino con verdure arrosto e patate al cartoccio. Il vino scelto per accompagnare la portata sarà il Foglia Tonda.

Il pranzo proseguirà con una selezione di formaggi stagionati e la presentazione di una nuova etichetta della cantina, per concludersi con il tiramisù abbinato all’Aleatico.

Come partecipare: prezzi e prenotazioni

La partecipazione al pranzo prevede un costo di 50 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini dai 3 ai 10 anni.

Chi invece desidera prendere parte soltanto ai festeggiamenti pomeridiani, con musica dal vivo, caldarroste e vino novello, potrà accedere liberamente a partire dalle 16.

Per partecipare al pranzo è possibile prenotare direttamente online attraverso il sito della cantina, dove sono disponibili anche tutte le informazioni sull’evento.

Informazioni e prenotazioni: 0566 028053.

Prenotazioni online: Festa della Benfinita a Sequerciani.

La Benfinita sarà così un’occasione per festeggiare insieme la conclusione della stagione agricola, riscoprendo il piacere della tavola e della convivialità nel cuore della Maremma.