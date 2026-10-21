GROSSETO – Si presenta a Grosseto, in via Aquileia, 25, PSG, Professional Solution Group, la nuova società di consulenza nata dall’incontro di un gruppo di imprenditori con esperienze diverse. Dal confronto tra i fondatori è maturata una convinzione: per raggiungere il sogno imprenditoriale servono gli strumenti giusti e la collaborazione tra aziende e professionisti è fondamentale. Da qui la visione che guida il progetto: «fare impresa per le imprese».

PSG riunisce professionisti che affiancano imprese e nuovi imprenditori nello sviluppo, nella strutturazione e nella crescita delle attività, con soluzioni integrate, coordinate e strategiche e con metodi semplici ma efficaci e, soprattutto, misurabili.

Il cuore dell’offerta è un sistema unico che coordina competenze diverse: strategia e organizzazione, vendite e sviluppo commerciale, finanza, persone e crescita, comunicazione e marketing, tecnologia e innovazione.

Il metodo parte dall’ascolto e dalla comprensione dell’esigenza e del sogno di chi fa impresa. Si lavora per aumentare la consapevolezza dei titolari sulla propria azienda, pianificare obiettivi raggiungibili ma sfidanti e stabilire il valore sul mercato, bilanciando competenze e prezzo. Seguono strumenti e strategie personalizzati, l’accompagnamento nel percorso di crescita e il monitoraggio dei risultati, con un linguaggio comprensibile a tutti.

Forte è anche il legame con il territorio: PSG punta sulla presenza locale, sul coordinamento fra professionisti, sulla creazione di collaborazioni aziendali e sull’orientamento verso partner e alleati.

La missione dei fondatori è chiara: «realizzare il sogno imprenditoriale attraverso soluzioni personalizzate».