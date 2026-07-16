GROSSETO – L’elettrico non è mai stato così semplice da scegliere. Da oggi, in Siena Motori Grosseto, è protagonista Leapmotor T03, la city car 100% elettrica che unisce tecnologia, comfort e praticità in una formula davvero sorprendente: può essere tua a partire da soli 79 euro al mese.

Compatta nelle dimensioni ma incredibilmente spaziosa all’interno, T03 è l’auto ideale per chi vive la città ogni giorno. Grazie ai suoi soli 3,62 metri di lunghezza è agile nel traffico e facilissima da parcheggiare, mentre l’abitacolo offre un comfort superiore alla media della categoria, con tanto spazio per passeggeri e bagagli.

Ma è la dotazione a stupire. Di serie troviamo il grande display touchscreen da 10″, il tetto panoramico, numerosi sistemi di assistenza alla guida, aggiornamenti software da remoto (OTA) e un’esperienza di guida moderna, intuitiva e connessa. Il motore elettrico da 95 CV garantisce una guida brillante e silenziosa, mentre l’autonomia fino a 265 km nel ciclo WLTP (fino a 395 km in ambito urbano) la rende perfetta per gli spostamenti quotidiani e non solo. Inoltre, con la ricarica rapida in corrente continua è possibile passare dal 30% all’80% della batteria in circa 36 minuti.

Leapmotor rappresenta una nuova generazione di mobilità elettrica: intelligente, accessibile e ricca di contenuti. E oggi, grazie all’esclusiva promozione di Siena Motori Grosseto, entrare nel mondo dell’elettrico è più conveniente che mai.

Per chi cerca un’auto moderna, tecnologica e conveniente, la risposta è già arrivata: Leapmotor T03 ti aspetta da Siena Motori Grosseto. Vieni a scoprirla, provarla su strada e approfittare della straordinaria offerta da 79 euro al mese.”