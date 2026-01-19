GROSSETO – Un nuovo locale si prepara ad accendere le serate del centro storico. Mercoledì 21 gennaio, alle 18, apre Salt, tapas bar dal carattere contemporaneo che nasce nel cuore della città con l’obiettivo di offrire un’esperienza gastronomica internazionale in un ambiente raffinato e informale.

Il nome richiama il luogo in cui si trova il locale, mentre il logo è ispirato al simbolo alchemico del sale: un cerchio attraversato da una linea centrale, emblema di equilibrio ed essenzialità. Un’identità forte che accompagna un progetto giovane, ideato e gestito da Giacomo, Angela e Carmela, che hanno scelto di investire su Grosseto con una proposta originale.

Il menù è costruito come un percorso tra sapori diversi: tapas che guardano alla tradizione spagnola, suggestioni dal Giappone e piatti ispirati alla cucina italiana, reinterpretati in chiave moderna. Accanto a queste proposte c’è anche una sezione dedicata agli “slider”, mini burger pensati per essere condivisi.

Grande attenzione è stata riservata anche al beverage. Il lavoro è stato sviluppato insieme a sommelier per creare una carta dei vini di alto livello, con etichette d’eccellenza e alcune proposte in esclusiva. La selezione comprende rossi importanti del territorio, bianchi come il riesling, il prosecco e arriva fino allo champagne, pensati per accompagnare e valorizzare le diverse portate.

A spiegare la visione che sta dietro a Salt è Giacomo Berardo: «Arrivo da un’esperienza pluriennale nella ristorazione, prima a Milano e poi sulla riviera romagnola, tra Rimini e Riccione. L’idea è portare anche in Maremma un luogo accogliente, dove bere bene e assaggiare piatti realizzati con materie prime di alta qualità, in un ambiente informale ma allo stesso tempo raffinato. Vogliamo che Salt sia una sorta di “speakeasy”, un posto dove fermarsi con calma e dove la cucina resta aperta fino a tardi».

Salt sarà anche un luogo di musica ed eventi privati: qui si potranno riservare delle sale per compleanni, cena aziendali, ma anche feste private.

L’inaugurazione di mercoledì 21 gennaio sarà accompagnata dalla musica, con il dj set di Domino, pensato per rendere l’apertura un vero e proprio evento.

Salt sarà aperto dalle 18 alle 2, candidandosi a diventare un nuovo punto di riferimento per l’aperitivo e il dopo cena nel centro storico.

