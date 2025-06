CAMPAGNATICO – A Campagnatico arriva “Paese in festa”, tre giorni di enogastronomia e musica di qualità. Il consiglio direttivo, tutto nuovo, della Pro loco sta lavorando da tempo per dare al paese un momento conviviale e divertente, un’occasione di condivisione in cui nessuno resti escluso.

E Paese in festa è l’occasione giusta. Intanto perché offre l’opportunità di assaggiare piatti tipici e a volte dimenticati, e poi si potrà ballare e saltare ascoltando buona musica dal vivo gratuitamente.

Dal 20 al 22 giugno, infatti, a Campagnatico torna la sagra degli strozzapreti, tortelli e lumache.

«In occasione della festa del patrono, che è san Giovanni – afferma il presidente della Pro loco Moreno Priori – abbiamo pensato di non limitarci alla sagra ma di unirci tutta una serie di appuntamenti ed eventi per offrire ai cittadini un’occasione di vivere il paese».

Ed ecco allora i tre concerti, tutti con gruppi di qualità, e tutti gratuiti «Perché la musica deve essere per tutti» racconta la Pro loco che è composta tutta da volontari che hanno tanta voglia di fare e che hanno messo il cuore nell’organizzare una festa che unisca tradizione e innovazione.

Ad esibirsi saranno: venerdì 20 giugno i Matti delle giuncaie, sabato 21 giugno i Meganoidi con un nome iconico per chi ama anime e cartoon e una musica che spazia dal punk al rock. Infine, domenica 22 giugno, reggae e hip-hop con il gruppo veneto “Dreghe e i fioi”. «Band di fama nazionale per far ballare e saltare la gente spaziando in tutti i generi musicali».

E la cucina, che prevede non solo piatti tipici, ma prodotti a chilometro zero di aziende locali: formaggio, salumi e vino tutti maremmani. «Vogliamo esaltare la tradizione culinaria e abbinarci altro: anche la processione, che si svolgerà martedì 24 giugno, sarà accompagnata dalla banda di Torniella e dai carabinieri in alta uniforme» proseguono il presidente e il vicepresidente Emanuele Mazzi.

E non può mancare la parte culturale, con la Divina commedia di Dante Alighieri. Sabato 21 giugno dalle ore 10 all’ex teatro Rossi un convegno a cui apporteranno il proprio contributo Giuseppina Scotti che parlerà di Guido da Monfort e Margherita Aldobrandeschi e Umberto Carini che illustrerà la figura di Omberto Aldobrandeschi, Alle 12 la proiezione del film “Dante, uomo e poeta” girato nei sotterranei del paese di Caldana nel 2020.

Alle 17, invece un’occasione, da non perdere: la visita gratuita (e aperta a tutti) alle bellezze architettoniche del paese medievale di Campagnatico con due accompagnatori d’eccezione: Dante Alighieri e Omberto Aldobrandeschi, che, in costume d’epoca, accoglieranno i visitatori spiegando la storia e l’architettura del borgo.

Insomma uno splendido programma che unisce musica di vari generi e di alta qualità con band di fama nazionale, la gastronomia tipica della Maremma, e cultura da fruire in modo divertente e piacevole. Un intero weekend per gustare prelibatezze tipiche preparate a mano dai tanti volontari (gli stand gastronomici apriranno alle 19.30) e ballare sotto il cielo stellato della Toscana. Non perdetevi a Campagnatico Paese in festa.