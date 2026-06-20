BOCCHEGGIANO. Sarà una serata all’insegna del grande rock internazionale quella in programma sabato 1° agosto 2026 a Boccheggiano, dove torna il tradizionale Concertone dei 4 Gatti, appuntamento estivo che ogni anno richiama centinaia di appassionati da tutta la Toscana e non solo.

Per l’edizione 2026, l’Associazione 4 Gatti porta sul palco gli AC⚡DI – Tribute AC/DC, considerati tra i più apprezzati tributi alla storica band australiana a livello europeo. Lo spettacolo, presentato come “Super Show Edition 2026”, rappresenta l’unica data in Toscana del tour.

Nata nel 2010, la formazione ha all’attivo oltre mille concerti in tutta Europa e propone uno show che riproduce fedelmente il sound, l’energia e l’impatto scenico degli AC/DC. Sul palco non mancheranno gli elementi che hanno reso celebre la produzione degli AC⚡DI: la leggendaria campana di “Hells Bells”, l’imponente muro di amplificatori Marshall, effetti speciali, scenografie spettacolari e tutti i grandi classici che hanno fatto la storia del rock mondiale.

L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice naturale di Boccheggiano, tra boschi e colline delle Colline Metallifere, trasformata per una notte in un grande anfiteatro dedicato alla musica dal vivo. Un contesto che negli anni ha contribuito a rendere il Concertone dei 4 Gatti uno degli appuntamenti più attesi dell’estate maremmana. Per l’occasione sarà presente anche un motoraduno, che contribuirà ad arricchire ulteriormente l’atmosfera della manifestazione, richiamando appassionati di rock e delle due ruote da tutto il territorio.

L’area concerto aprirà alle ore 19.00, mentre l’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21.30. Saranno disponibili diverse tipologie di accesso: posto in piedi fronte palco, posto a sedere e area tavoli riservata. All’interno dell’area saranno inoltre presenti servizio bar e ristoro, servizi igienici e campeggio libero, offrendo al pubblico la possibilità di vivere l’evento in totale libertà e immersi nella natura.

Gli organizzatori invitano appassionati di rock, famiglie e turisti a partecipare a una serata che si preannuncia come uno degli eventi musicali di punta dell’estate 2026 nel territorio grossetano.

PREVENDITE

• Online: www.ciaotickets.com⁠

• Punti vendita Ciaotickets

• Bar Il Gabellino – Boccheggiano

• Biglietteria all’ingresso (apertura ore 19.00)

BIGLIETTI

• 15 € – Posto in piedi fronte palco (prato)

• 18 € – Posto a sedere

• 20 € – Area tavoli riservata fronte palco

• Apertura biglietteria ore 19.00

SERVIZI AREA CONCERTO

All’interno dell’area saranno presenti:

• Campeggio libero

• Servizio bar e ristoro

• Servizi igienici

Informazioni

Data: Sabato 1° agosto 2026

Luogo: Boccheggiano (GR)

Orario concerto: 21.30

Apertura area e biglietteria: 19.00

Contatti

Associazione 4 Gatti

Tel. 333 4417471 – 338 1988294

Email: [email protected]