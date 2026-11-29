GROSSETO. Un nuovo mezzo per potenziare il parco macchine e rendere ancora più efficienti, sostenibili e sicure le attività di manutenzione ordinaria sui corsi d’acqua della provincia di Grosseto. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud introduce un Jcb Fastrac 4160, destinato in particolare agli sfalci sulle arginature e nelle golene dei principali corsi d’acqua, come l’Ombrone, oltre che nelle vaste estensioni della pianura maremmana e dell’Albegna, dove sono necessari ampi spazi di manovra e capacità operative elevate.

«Gli obiettivi sono il potenziamento del parco macchine e una migliore redistribuzione dei mezzi sul territorio, per organizzare al meglio le campagne di sfalcio dei prossimi anni – spiega Massimo Tassi, responsabile dell’area manutenzione di Cb6 – Il nuovo trattore è dotato di tecnologie avanzate e sistemi di controllo satellitare che consentono di ottimizzare le attività, garantendo efficienza, consumi contenuti e attenzione all’ambiente. La motorizzazione è di ultima generazione e il sistema di localizzazione permette di monitorare costantemente la posizione del mezzo e dell’operatore, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza».

Il Jcb Fastrac 4160, che il Consorzio ha acquisito dalla ditta Cervetti di Grosseto, è progettato per rispondere proprio a queste esigenze operative. Monta un motore Sisu Power a 6 cilindri, con una cilindrata di 6.600 centimetri cubi e una potenza di 177 cavalli, studiato per assicurare prestazioni elevate, coppia pronta e consumi contenuti.

A completare la dotazione ci sono la trasmissione a variazione continua Agco, le sospensioni a ruote indipendenti e le quattro ruote sterzanti, oltre all’impianto frenante a disco con Abs integrato. Soluzioni tecniche che consentono al mezzo di raggiungere, in condizioni di sicurezza, una velocità massima di 63 chilometri orari, rendendolo adatto sia alle attività operative sia agli spostamenti su strada.

Sul fronte operativo, la macchina dispone di una portata idraulica di 195 litri al minuto a 210 bar, una dotazione che permette di utilizzare attrezzature con elevate esigenze oleodinamiche durante le campagne di sfalcio e le attività di presidio e manutenzione del territorio.

«Un ente che vuole essere sempre più moderno – conclude Tassi – non può che dotarsi di mezzi adeguati per raggiungere risultati sempre migliori».