GROSSETO – Al cimitero di Sterpeto, a Grosseto, nell’ala dedicata alle tombe storiche riposa Amos Tonissi. È a lui che dedichiamo la terza puntata di Storie scolpite, la Spoon River della Maremma che racconta le tombe (e le vite) più antiche dei cimiteri della provincia di Grosseto.

Una famiglia legata al Risorgimento

Tonissi era nato il 2 novembre 1850 da Alessandro e Marta Gigli. come dimostra il registro di battesimo della parrocchia di san Lorenzo. Le sorti della famiglia Tonissi sono legate a doppio filo a quelle dell’Italia risorgimentale e non solo.

Alessandro Tonissi era sceso in Maremma ingaggiato nei Cacciatori a cavallo o Dragoni toscani che, negli anni 1830-1831, furono inviati a Grosseto per la tutela dell’ordine tra i badilanti addetti all’escavazione dei canali diversivi sulla riva destra del fiume Ombrone per le bonifiche della nostra terra. Alessandro sposò una ragazza di Roccastrada, Marta Gigli. Ebbero otto figli tra il 1837 e il 1854 e vissero a Grosseto fino alla morte: Marta nel 1865, Alessandro nel 1883.

I garibaldini Renieri e Amos

Tra i figli c’era Ranieri, che a 17 anni partì volontario con i Mille e partecipò allo sbarco nel «Regno delle Due Sicilie». Anche Amos fu un garibaldino: a 17 anni partì volontario con Nicola Guerrazzi nella «Campagna dell’Agro Romano» per la liberazione di Roma, che si concluse con la sconfitta di Mentana.

Le nozze e il lutto

Tornato a casa, Amos diventò custode di banca e nel 1873 si sposò nella cattedrale di Grosseto con Gentile Tognetti. Il 1° novembre 1877 Gentile Tognetti morì a soli 20 anni, avendo già dato ad Amos tre figli.

Sette mesi dopo, il 25 maggio 1878, Amos, impiegato al Genio civile come agente al bonificamento, a 27 anni decise di risposarsi, sempre nella cattedrale, con Antonia Luzzetti (Tonina, sepolta con lui), di 20 anni, da cui ebbe dieci figli. Amos morì a 66 anni, il 6 maggio 1917, allo «Spedale» di Grosseto.

I caduti delle due guerre

Tra i suoi figli c’era Ranieri, che durante la prima guerra mondiale morì disperso sulle Alpi nel luglio del 1916, a soli 22 anni. Il suo nome è ricordato in alcune lapidi in città. Un bisnipote del capostipite Alessandro, Giancarlo, durante la seconda guerra mondiale si unì alla Resistenza combattendo nella Brigata Garibaldi (ancora questo nome) e fu fucilato dai tedeschi a Milano nel 1945.

La targa del Comune

Anche per questo, nel 2013, l’allora sindaco Emilio Bonifazi consegnò una targa alla famiglia per l’impegno e l’abnegazione dimostrati sin dal 1860 alla causa dell’Indipendenza e della Libertà dell’Italia. Questo riconoscimento del Comune capoluogo è ricordato anche sulla tomba di Amos con una piccola targa.

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