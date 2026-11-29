BAGNO DI GAVORRANO – Il Follonica Gavorrano cala il poker e batte anche la rivale inedita Progresso, regalando un bel 4-0 al pubblico del Malservisi-Matteini.

Velleitaria la prima conclusione in porta, di Casadei all’8′. Lastoria può bloccare la sfera senza patemi. Subito dopo ci prova Pino con una doppia conclusione ribattuta, che è solo il preludio del gol. Presta dalla sinistra la mette dentro per Pino, che di testa realizza l’1-0.

Passano due minuti e ci prova anche Mutton sempre con un’incornata, questa volta senza precisione.

Dall’altra parte è Casadei a cercare il pari dal limite, il suo tiro viene deviato in corner. Sugli sviluppi Saggia cerca il tiro al volo, anche questo deviato dalla difesa biancorossoblù.

Il Progresso è squadra vivace e non rinuncia a giocare. A sfiorare di nuovo il gol è però Ceccuzzi al 26′, conclude con forza ma trova solo l’esterno della rete.

Al 31′ ancora Casadei prova in acrobazia ad approfittare di una respinta corta della difesa, Lastoria in tuffo non si fa sorprendere.

Il raddoppio dei locali arriva al 34′, dopo un brutto fallo di Berti su Presta che gli costa anche l’ammonizione. La mattonella è giusta per Ceccuzzi, che trova l’angolino e il 2-0.

Appena due minuti e arriva il tris di Pellegrini. Il numero 16 prima cerca l’assist ma viene ribattuto, la sfera gli torna tra i piedi e, a questo punto, la deposita in rete a porta praticamente sguarnita.

Al 38′ Presta va vicinissimo al poker solo davanti a Mascolo, che questa volta riesce a parare.

Altra grandissima occasione al 44′ con Guerrini. L’esterno si invola sulla destra e arriva alla conclusione, Mascolo con i piedi para.

Durante l’unico minuto di recupero ci prova Mutton di testa su cross di Pescicani, la palla esce di un soffio.

La ripresa si apre con una doppia conclusione di Pescicani, la prima parata dal portiere e la seconda deviata in corner.

Al 10′ bellissima triangolazione tra Pino e Mutton, con quest’ultimo che arriva al tiro sfiorando il palo alla destra di Mascolo.

Il Follonica Gavorrano gestisce bene il possesso della sfera, mentre il Progresso fatica a produrre pericoli dalle parti di Lastoria.

Al 33′ la conclusione potente di Guerrini termina in angolo dopo l’ottimo tuffo del portiere ospite. Poi lo stesso Guerrini mette un’ottima palla per Aprile, che di testa non trova la porta.

Al 39′ Mutton, ben servito dal neo entrato Proietti, impegna ancora Mascolo, che riesce a evitare il quarto gol biancorossoblù. Stessa cosa un minuto più tardi, questa volta dopo un tiro da fuori dell’attaccante.

C’è tempo anche per il poker con Andreoli, che con una conclusione dal limite batte ancora il portiere ospite mettendo la palla nell’angolino.

Al 44′ parata fortunosa di Mascolo sul colpo di testa in tuffo di Proietti: praticamente l’ultima emozione del match, con quattro minuti di recupero senza nulla di fatto.

Con questa settima vittoria, i maremmani sono sempre terzi ma in solitaria, in virtù del pareggio esterno del Siena, adesso quarto.

FOLLONICA GAVORRANO: Lastoria, Biagioni, Biancon (30′ st Croce), Aprile, Pino (36′ st Proietti), Presta (10′ st Peli), Mutton, Pellegrini (21′ st Andreoli), Ceccuzzi, Pescicani (18′ st Vari), Guerrini. A disposizione: Voda, Masoni, Marino, Ferretti. All. Manni.

PROGRESSO: Mascolo N., Balesini, Brighi (1′ st Mazzoni), Cestaro, Bortolotti, Saggia (42′ st Rapido), Minelli (26′ st Corzani), Berti, Casadei (1′ st Finessi), Dandini, Fino (1′ st Dandini). A disposizione: Romagnoli, Montebugnoli, Mascolo L., Vassallo. All. Venturelli.

ARBITRO: Prencipe di Tivoli; assistenti Belogi di Ancona e Giorgio di Macerata.

MARCATORI: 9′ Pino, 34′ Ceccuzzi, 36′ Pellegrini, 42′ st Andreoli.

NOTE: ammoniti Berti, Brighi, Minelli, Biancon. Recuperi 1+4.