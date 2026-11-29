GROSSETO – Tris di vittorie per le rose giovanili della Pallavolo Grosseto. Le Under 15 Eurometal si impongono 3-1 sul Dream Volley Pisa in una partita che si preannunciava impegnativa sin dalla vigilia. Le pisane sono scese in Maremma determinate a difendere il secondo posto, ma le grossetane hanno risposto con carattere, portando a casa tre punti pesantissimi con tanto di sorpasso in classifica a +2.

Dopo un primo set in salita, conquistato dalle ospiti complici alcuni errori delle locali, è arrivato il momento della svolta. Dal secondo parziale ha preso il via la splendida rimonta dell’Eurometal: merito della squadra, ma soprattutto del gran lavoro di coach Rossano Rossi, bravo a leggere i momenti chiave del match, riordinare le idee e trasmettere la giusta carica per ribaltare l’inerzia. Così sono arrivati secondo, terzo e quarto set, per chiudere la gara e festeggiare una vittoria di spessore.

Eurometal: Spernanzoni, Colace, Santolamazza, Duchini, Zanaboni, Tisselli, Deiana, Zambianchi, Boccini, Biondi, Spinella, Sabatini, Manaschi e De Falco. Dirigente: De Falco, Coach Rossano Rossi.

Altra prova di forza per le Under 17 Lc Luca Consani Grosseto, che tra le mura amiche del PalAzzurri superano con un netto 3-0 la Pallavolo Casciavola (25/22, 25/11, 25/16), nonché settimo successo in altrettante gare.

Guidate per l’occasione in panchina da Coach D’Auge, le grossetane hanno imposto fin da subito il proprio ritmo: dopo un primo set combattuto finito 25-22, nel secondo e nel terzo parziale hanno preso il largo vincendo 25-11 e 25-16 senza lasciare scampo alle avversarie.

Con questo successo La Pallavolo Grosseto sale a 21 punti in classifica, consolidando il primo posto solitario in vetta al girone A1.

Stesso punteggio per le Under 17 Edilizia Acrobatica Grosseto (nella foto), che prevale sul Volley Ponsacco Bellaria. Gara gestita con autorità nei primi due parziali e chiusa con una bella rimonta nel terzo, dove le ragazze hanno annullato ben tre match point grazie a un turno di battuta caldissimo di Bigiarini e a una Dainelli particolarmente ispirata.

Con questa vittoria le maremmane si portano a 19 punti in 7 gare, restando attaccate alla Polisportiva Saline, sopra di un solo passo: domenica prossima al PalAzzurri c’è in palio la vetta del girone.

Questa la rosa della Pallavolo Grosseto: Labianca, Romani, Costoli, Torriti, Guscelli, Bigiarini, Cagnani, Dainelli, Sliusar, Piccinelli e Porri.