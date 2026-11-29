GROSSETO – Un ragazzino di 16 anni è stato soccorso ieri sera al parco di via Giotto, a Grosseto.

Gli amici chiamano i soccorsi

Il ragazzo era con altri amici ma deve aver bevuto troppo perché non rispondeva più agli amici che, spaventati, hanno chiamato i soccorsi temendo il coma etilico.

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Il trasferimento in ospedale

Sono intervenuti gli operatori della Misericordia che hanno prestato i primi soccorsi trasferendo il ragazzo in ospedale.

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