GROSSETO – Un ragazzino di 16 anni è stato soccorso ieri sera al parco di via Giotto, a Grosseto.
Gli amici chiamano i soccorsi
Il ragazzo era con altri amici ma deve aver bevuto troppo perché non rispondeva più agli amici che, spaventati, hanno chiamato i soccorsi temendo il coma etilico.
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Il trasferimento in ospedale
Sono intervenuti gli operatori della Misericordia che hanno prestato i primi soccorsi trasferendo il ragazzo in ospedale.
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