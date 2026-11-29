CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Non basta il cuore alla Blue Factor: nella settima giornata di serie A1, al Casa Mora passa anche il Versilia HockeyForte che batte il Castiglione, in rimonta, per 3-2. I biancocelesti di Achilli alla fine hanno pagato qualche errore di troppo, con i rossoblù di Crudeli che invece hanno saputo sfruttare le occasioni. Nei maremmani non c’è Guarguaglini, e Maldini e Cabella sono reduci anche loro da qualche giorno di febbre.

Il Forte arriva dal successo di Lodi e si presenta con il morale alle stelle. Pronti via e il Castiglione è comunque aggressivo e dopo due minuti passa. Amato spinge il contropiede, assist a Esquibel che entra in area da sinistra e supera Gnata con un tocco mortifero, 1-0. Il Forte prova a sorprendere Ciupi, l’ex insieme a Raffaelli, che è in serata. Lopez però al 9′ taglia da sinistra e poi esplode un diagonale all’angolino alto praticamente imprendibile, 1-1. La partita rimane viva con molti capovolgimenti di fronte. Al 20′ Castiglione di nuovo avanti. Lasorsa va a recuperare una pallina respinta dalla sponda su una sua conclusione, e praticamente da dietro la porta fa carambolare il tiro su Gnata. Per l’arbitro Molli la sfera ha superato la linea di porta, con il portiere del Forte che protesta rivendicando invece di aver tenuto la pallina schiacciata sulla linea stessa. Il Forte pareggia quasi subito.

Giovannetti tira dalla distanza e va a riprendersi la ribattuta della sponda a sinistra: il passaggio immediato al centro è girato in porta da Moya che batte Ciupi, 2-2. Ad inizio secondo tempo il Castiglione si mette a zona in difesa e il Forte è costretto a rallentare il ritmo, concedendo qualche contropiede ai padroni di casa. Gnata deve fare gli straordinari per respingere le conclusioni dei biancocelesti. Al 14′ però il Forte passa in vantaggio. Lopez recupera una pallina, gira da destra dietro la porta e poi prova l’alza e schiaccia con Esquibel che non riesce a chiudere con la pallina che s’insacca per il 3-2.

E’ il gol che spezza la partita, anche perché il Castiglione entra in riserva e i rossoblù stringono meglio le maglie difensive. Al 18′ Tommaso Giovannelli è costretto ad uscire per un infortunio alla gamba, e poco dopo Esquibel aggancia Lopez beccandosi il cartellino blu e la panca puniti. I biancocelesti resistono al power play ospite e anche alla punizione di prima di Duhalde per il decimo fallo con i cinque uomini di movimento in pista: Ciupi sventa sull’ex compagno di squadra. Non c’è più tempo, il Forte vince la seconda gara consecutiva, mentre per il Castiglione è il quinto stop consecutivo.

A1, Blue Factor Castiglione-Versilia HockeyForte 2-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Rafello Ciupi, (Michael Saitta); Samuel Amato, Mattia Maldini, Serse Cabella, Brando Santoni, Facundo Gabriel Esquibel, Fernandez, Alex Raffaelli, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Michele Achilli.

VERSILIA HOCKEYFORTE: Riccardo Gnata, (Giulio Bacci); Lorenzo Giovannetti, Sebastian Duhalde, Lorenzo Giovannelli, Abel Moya Perez, Tomas Lopez, Piercarlo Cacciaguerra, Tommaso Giovannelli. All. Roberto Crudeli.

ARBITRI: Luca Molli e Massimo Nucifero di Viareggio.

RETI: pt (2-2) 2’20 Esquibel (C), 9’40 Lopez (FM), 20’55 Lasorsa (C), 22’18 Moya (FM); st 14’31 Lopez (FM).

La classifica:

Hockey Bassano (6) 18 punti; Trissino (5) 15; Hrc Monza (7) 13; Azzurra Novara (6) 12; Valdagno (6) 11; Cgc Viareggio (5), Follonica (6), Sarzana (6) 10; Versilia HockeyForte (7), Aw Lodi (7) 6; Roller Matera (7) 2; Castiglione (7) 1; Pumas Viareggio (6) 0