MASSA MARITTIMA – Cinquanta metri quadrati di arte, storia e memoria. È stato inaugurato nel pomeriggio di ieri, sabato 28 novembre, il grande murale realizzato dall’artista Carlo Cialli sulla facciata del Museo Subterraneo, in via Corridoni a Massa Marittima.

Un’opera che racconta il passato minerario del territorio e rende omaggio alle generazioni di uomini e donne che, con il loro lavoro e i loro sacrifici, hanno contribuito a costruire l’identità delle Colline Metallifere.

A documentare la giornata dell’inaugurazione per Il Giunco è stato Giorgio Paggetti, con un servizio fotografico dedicato all’opera e alla cerimonia.

La storia mineraria raccontata attraverso l’arte

Commissionato dal Comune di Massa Marittima, il murale si sviluppa su una superficie di sette metri per sette e ripercorre la storia dei minatori dall’Ottocento fino agli anni Novanta del Novecento, quando si concluse l’attività estrattiva.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche alla figura della donna e al suo ruolo fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie dei minatori.

L’opera dialoga con l’architettura razionalista dell’edificio, trasformando la facciata del museo in uno spazio di narrazione e in un invito a scoprire il patrimonio storico custodito al suo interno.

Un omaggio alle radici delle Colline Metallifere

Per Carlo Cialli, artista profondamente legato al territorio, il murale rappresenta anche un omaggio personale alla comunità massetana e alle proprie origini. Nella realizzazione dell’opera particolare attenzione è stata dedicata alla scelta dei colori, ispirati al contesto urbano in cui sorge il museo.

Il programma della cerimonia prevedeva anche l’esibizione del Coro Polifonico dei Minatori di Santa Barbara e la possibilità di visitare il Museo Subterraneo e la sede del Gruppo Mineralogico Massetano.

Con il nuovo murale Massa Marittima si arricchisce di un’opera d’arte pubblica che contribuisce a mantenere viva la memoria collettiva, tramandando alle nuove generazioni una delle pagine più significative della storia del territorio.

Tutte le immagini dell’inaugurazione nella fotogallery a cura di Giorgio Paggetti.

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