ROCCASTRADA – Quella che vi raccontiamo oggi per la nostra rubrica Maremma com’era è una storia che ha il sapore dell’impresa in un tempo in cui ogni viaggio era un’epopea.

A maggior ragione se il viaggio era dalla Maremma alla Francia nell’anno 1938.

Carlo Innocenti, classe 1869

Il protagonista di questo viaggio della speranza è Carlo Innocenti, classe 1869, figlio di Pietro e di Clementina. Analfabeta.

Carlo era vissuto per tanti anni a Caminino, vicino Sassofortino, nel comune di Roccastrada con la moglie e i figli. Negli anni ’20 la figlia Palmira emigrò in Francia con il marito Sante Assirelli. Il marito di Palmira non andava troppo d’accordo con le idee fasciste, era un po’ ribelle, dicevano allora, in realtà probabilmente mal sopportava i soprusi e non voleva sottostare alle imposizioni che sempre più stavano imbrigliando l’Italia, e così partì con la moglie appena sposata.

LEGGI ANCHE: Dopo 120 anni gli Innocenti tornano a Caminino: cinquanta discendenti riuniti nella Pieve dove tutto ebbe inizio

Una figlia lontana, in Francia

Passarono gli anni, e a Carlo questa figlia lontana, che nel frattempo aveva avuto anche dei figli, mancava così tanto che decise di andarla a trovare. Certo partire non era semplice.

Il passaporto, la spilletta e i capotreni

Carlo aveva quasi 70 anni, ed era analfabeta (sul passaporto si vede la croce al posto della firma). Da quando era rimasto vedovo viveva un po’ con un figlio un po’ con un altro. Si trovava a Pian del Bichi dal figlio Salvatore quando espresse di nuovo questo suo desiderio. Uno dei proprietari di Pina del Bichi prese a cuore la vicenda. Gli fece fare il passaporto (firmato dal podestà di Roccastrada e non valido per la Spagna dove c’era la guerra civile) gli mise al bavero la spilletta del fascio raccomandando di non toglierla mai, e poi lo portò alla stazione. Lo affidò al capotreno intimandogli di prendersene cura perché era “cosa sua”, e di affidarlo, in una specie di staffetta, di capotreno in capotreno ad ogni cambio.

L’arrivo in Francia

Di treno in treno, di mano in mano, Carlo arrivò così a destinazione a Metz o forse a Auboué come testimonia il visto sul passaporto, che si trovano entrambe nel nord est della Francia. Era il primo agosto del 1938. Scese alla stazione e si guardò intorno. Non sapeva leggere, non conosceva una parola di francese. Non sapendo dove andare si mise a camminare per la città senza perdersi d’animo pur con il cuore stretto di timore. Poi vide in lontananza un uomo. Gli parve di riconoscerlo. Assomigliava ad uno di Sassofortino. Temeva di sbagliarsi, di non riuscire a spiegare perché lo aveva fermato. Affrettò il passo e gli passò a fianco. Mentre lo faceva pronunciò il nome dell’uomo che si voltò e lo riconobbe.

L’abbraccio con Palmira

Dopo la sorpresa e le spiegazioni lo portò davanti casa della figlia, ad Auboué (nel paese erano emigrati tanti roccastradini, che avevano ricreato una sorta di petite Italie delle Colline Metallifere).

«Quando Palmira dalla finestra vide i due uomini davanti alla porta di casa e riconobbe il padre fece un urlo e si mise a piangere» raccontava anni dopo la figlia di Palmira, Ines.

Carlo conobbe i nipoti nati tutti in Francia, e restò due mesi dalla figlia. Ripartì il 28 settembre del 1938 quando iniziarono a soffiare venti di guerra. Il saluto fu straziante, padre e figlia erano consapevoli che non si sarebbero più rivisti. Fece il viaggio a ritroso e, non si sa neppure come, riuscì a tornare a casa.

La guerra e il ricordo di Ines

La guerra travolse tutto, cambiando le persone dentro e fuori. Ines che allora era una bambina e ricordava perfettamente l’incontro con il nonno, durante l’occupazione nazista fu deportata. Finì in un campo, la protessero e le fecero da mamma le donne del campo, che le salvarono la vita nascondendola sotto un mucchio di stracci quando i tedeschi erano venuti a prelevarla nella baracca. «Mangiavo bucce di patate». Poi la guerra finì, arrivò la Croce rossa, rimise in sesto i sopravvissuti e poi li caricò su un treno per tornare a casa. «Ero partita bambina e ritornavo donna» alla stazione le famiglie assiepate dai due lati per cercare di capire se ci fossero a bordo i familiari. Nessuno sapeva chi era sopravvissuto. «Vidi mia madre correre dietro al treno e cadere. Non mi aveva riconosciuta ma io l’avevo vista».

Anni dopo i rapporti tra la parte francese e quella italiana della famiglia si sono riallacciati e per anni ci sono state visite durante l’estate con i nipoti che venivano a Ribolla a trovare i cugini roccastradini.

LEGGI ANCHE: Maremma com’era: la banda del maestro Camillo. Correvano gli anni 40

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di queste fotografie che pubblichiamo, riconosce i luoghi o lestorue o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Mandateci le vostre foto

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

A questo LINK tutte le altre puntate di Maremma com’era