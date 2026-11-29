GROSSETO – Domenica 29 novembre in Maremma prevarrà il sole, con vento da nord e nord-est e una mattinata fresca. Lunedì 30 novembre il cielo sarà più variabile, con velature e schiarite e temperature diurne in lieve calo. Il cambiamento più evidente sarà sul mare, che nel settore del Giglio passerà da molto mosso domenica mattina a poco mosso dalla mattina di lunedì.

Domenica 29 novembre, sole e vento da nord

A Grosseto il cielo sarà in prevalenza sereno e le previsioni non indicano piogge. In pianura si partirà da circa 5 gradi, con massime intorno ai 13. Al mattino il vento soffierà da nord e nel pomeriggio tenderà a disporsi da nord-nordest. Secondo LaMMA nelle prime ore della giornata il vento potrà far scendere la temperatura percepita intorno a un grado nel capoluogo.

Nel settore del Giglio il mare resterà molto mosso al mattino e calerà a mosso dal pomeriggio. Al largo le raffiche da nord potranno raggiungere 25 nodi in mattinata, per poi attenuarsi verso sera. Nel settore di Pianosa il mare sarà invece poco mosso dalla mattina. Bollettino del mare LaMMA.

Lunedì 30 novembre, velature e schiarite

Nel capoluogo sono previste velature al mattino, con una bassa probabilità di precipitazioni. Nell’arco della giornata si alterneranno nubi e schiarite, con una minima indicativa di 5 gradi e una massima di circa 12 secondo 3BMeteo. Al mattino il vento sarà debole, in prevalenza da nord e nord-est. Al largo del Giglio il mare, ancora mosso nella notte, sarà poco mosso dalla mattina, con vento da nord-est intorno ai 10 nodi.

Il bollettino di criticità del Centro funzionale regionale emesso sabato 28 novembre alle 10.59 copre fino a domenica 29. Per lunedì fa fede il successivo aggiornamento regionale. Bollettini e mappa delle allerte.

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