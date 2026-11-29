GROSSETO – Buona la prima per il Circolo Pattinatori Grosseto che, nella gara d’esordio del campionato di serie B, si sbarazza facilmente del Viareggio Hockey con un inequivocabile 16-2, al termine di un incontro dominato dai ragazzi di Massimo Mariotti, che dalla seconda metà del 1° tempo hanno fatto valere la loro superiorità, dando poi spazio a tutta la panchina per un’ultima parte di gara in pieno controllo.

Il C.P. Grosseto inizia a spron battuto riversandosi nella metà campo versiliese, ma alcune belle parate del portiere Andreoni e due pali (colpiti da Paghi e Brunelli) negano il gol. E’ il Viareggio, tra le proteste dei giocatori e dei tifosi, secondo i quali la pallina non ha superato la linea della porta difesa egregiamente da Luca Squarcia, a passare in vantaggio al 10′. Il Grosseto rimette le cose a posto con Giabbani, a segno al 14′ dopo un delizioso assist dalla destra di Saavedra e, dopo altri due pali di Paghi, con il capitano Saavedra che mette in rete al 19′ con una deviazione volante riprendendo una deviazione del portiere sul tiro di Giabbani. Passano appena 26 secondi e Paghi in contropiede firma il 3-1.

I Pattinatori giocano rilassati e un alza e schiaccia di Saavedra regala al 20′ il 4-1. Da una combinazione con Saavedra, nasce anche il quinto gol, con cui si chiude il primo tempo, realizzato da Paghi al 23′. Il Grosseto non si ferma neanche nella ripresa, andando subito in gol con Saavedra (autore di tre belle reti), dopo una bella azione personale e palla al sette, Brunelli, con una perfetta incursione. Paghi fa tripletta grazie al 12-1. Al festival del gol partecipano anche Emanuele Perfetti, con una tripletta nel giro di 50′ secondi tra il 5′ e il 6′ e il gol del 15-1, Tommaso Giusti, Riccardo Bruzzi (doppietta) e Samuel Cardi.

Circolo Pattinatori Grosseto-Viareggio Hockey 16-2

C.P. GROSSETO: Squarcia, Riva; Saavedra, Bruzzi, Paghi, Cardi, Giusti, Brunelli, Giabbani, Perfetti. All. Massimo Mariotti.

VIAREGGIO HOCKEY: Andreoni, Bardi; Tomei, Rugani, Gerbi, Corsi, Pampaloni, Farioli. All. Francesco Limena.

ARBITRO: Luca Molli.

RETI: nel p.t. 9’19 Farioli, 13’33 Giabbani, 18’12 Saavedra, 18’38 Paghi, 19’40 Saavedra, 22’41 Paghi; nel s.t. 1’31 Saavedra, 3’05 Brunelli, 4’35 Perfetti, 4’50 Perfetti, 5’24 Perfetti, 6’47 Giusti (rig.), 9’42 Paghi, 16’22 Bruzzi, 17’36 Cardi, 19’48 Perfetti, 22’20 Farioli, 24’33 Bruzzi.

NOTE: espulsioni temporanee (2′) Saavedra nel p.t.; Pampaloni, Andreoni nel s.t.