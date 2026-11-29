ORBETELLO – Prima di Natale ci sarà una data importantissima per il futuro del Comune di Orbetello con il consiglio comunale che sarà chiamato all’approvazione definitiva del nuovo Piano Operativo.

«Prima di Natale – spiega il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – si terrà un consiglio comunale che segnerà una data storica per il Comune di Orbetello. All’ordine del giorno ci sarà l’approvazione finale del Piano Operativo, il nuovo strumento urbanistico del Comune. Non si tratta di un semplice atto amministrativo, ma del punto di arrivo di un percorso lungo e complesso iniziato dieci anni fa, che ha portato prima all’approvazione e poi all’entrata in vigore del Piano Strutturale. Ora il percorso si completa con il Piano Operativo, lo strumento che mancava per dare davvero attuazione alle scelte di pianificazione del territorio».

«Per troppo tempo – aggiunge il primo cittadino – Orbetello ha atteso uno strumento urbanistico aggiornato e capace di rispondere alle esigenze reali della comunità. L’ultimo Regolamento Urbanistico, così si chiamava prima il Piano Operativo, risale al 2011 e, nei cinque anni successivi, 2011-2016, non è stato di fatto applicato. Una mancata attuazione che ha fatto perdere tantissimo tempo e possibilità di sviluppo alla popolazione, alle imprese e all’intero territorio, che non può più permettersi di perdere altri decenni. Oggi, dopo dieci anni di continuo lavoro, di approfondimenti tecnici, di confronti, incontri e di passaggi istituzionali e giuridici finalmente si arriva all’approvazione finale.

Che cos’è il Piano Operativo.

Il Piano Operativo è lo strumento urbanistico che, nel rispetto delle normative e della legge, traduce in scelte concrete gli indirizzi del Piano Strutturale. È uno strumento che contiene al suo interno scelte ben precise di sviluppo del Comune di Orbetello, sia per quanto riguarda il pubblico che per quanto riguarda il privato.

È, allo stesso tempo, uno strumento tecnico ma soprattutto un atto politico di una maggioranza che si è assunta la responsabilità di indicare una direzione chiara per il futuro del territorio: dove e come crescere, quali aree riqualificare, quali servizi potenziare, quali opportunità offrire a cittadini e imprese.

«All’interno del Piano Operativo – illustra Casamenti – sono direttamente interessati almeno due terzi della popolazione, mentre il restante terzo è indirettamente interessato per il ritorno economico e occupazionale che le scelte contenute nel Piano potranno generare su tutto il territorio comunale». La nostra Amministrazione Comunale aveva già approvato totalmente o parzialmente gran parte delle osservazioni presentate da privati ed imprenditori per un piano che lascia spazio agli investimenti e al rilancio economico. Tutti i contenuti saranno resi noti al Consiglio Comunale e con successive comunicazioni particolareggiate.

Almeno 100 milioni di euro di investimenti tra pubblico e privato

«Parliamo di un Piano che comprende, tra pubblico e privato, investimenti per almeno 100 milioni di euro – sottolinea il sindaco – Una cifra che dà la misura della portata di questo strumento, che sarà fondamentale non solo per lo sviluppo economico del Comune, ma anche per lo sviluppo occupazionale. Attuare il Piano Operativo significa infatti creare le condizioni per nuovi importanti investimenti pubblici e privati, nuove attività, nuovi posti di lavoro, nuova ricchezza per i cittadini, nuovi servizi e comunque una migliore qualità della vita per tutti i cittadini».

I prossimi cinque anni saranno assolutamente decisivi.

L’approvazione finale infatti non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Il Piano Operativo, una volta approvato ed entrato in vigore, dovrà essere attuato concretamente e tro 5 anni. È l’atto politico di una maggioranza politica comunale che può essere ostacolato da un’altra maggioranza politica comunale che ha indirizzi diversi o contrari.

«L’impegno di questa Amministrazione in questi dieci anni – dice ancora Casamenti – è stata quella di portare a compimento il Piano Operativo fino all’approvazione finale. Ora la fatica e la responsabilità saranno quelle di renderlo davvero operativo nei prossimi cinque anni. Il Piano Operativo, una volta approvato ed entrato in vigore, dovrà essere attuato concretamente. Questa è la sfida più importante: fare in modo che le scelte contenute nel Piano diventino opere, interventi, investimenti e opportunità reali, e non restino sulla carta. Questi cinque anni saranno fondamentali e questa maggioranza, che ha lavorato e portato in approvazione il Piano Operativo, dovrà lavorare perché gli effetti siano concreti per tutti i cittadini e per tutti gli imprenditori. Perché le scelte diventino operative e non cadano nel dimenticatoio, come è già successo in passato. Orbetello ha atteso per decenni uno sviluppo urbanistico all’altezza delle sue potenzialità e non può attendere altri decenni. Ora ha finalmente uno strumento per farlo».

I ringraziamenti

«Un ringraziamento particolare – conclude il sindaco – va a tutti gli uffici comunali, all’architetto Viviani e al suo staff, a tutti coloro che hanno lavorato a questo Piano con competenza e dedizione, agli enti competenti, all’Amministrazione, alla Giunta e all’Assessore all’Urbanistica Luca Teglia, che ha seguito con impegno l’intero percorso fino a questo traguardo. Prima di Natale ci sarà questo importantissimo appuntamento in Sala Consiglio Comunale, per l’approvazione finale del Piano Operativo: i prossimi cinque anni per attuarlo e cambiare il futuro del Comune di Orbetello».