GROSSETO – Tornano i sacchetti del Natale di Sole. L’associazione Festa di Sole conferma anche per il 2026 l’iniziativa natalizia in collaborazione con Corsini biscotti, per raccogliere fondi a sostegno del progetto di neuro-oncologia pediatrica in memoria di Maria Sole della Fondazione Meyer.

«Un appuntamento fisso»

«Il Natale di Sole ormai è diventato un appuntamento fisso, come la festa in estate – commentano Isabella Sichi e Leonardo Marras, genitori della piccola Maria Sole e ideatori dell’iniziativa –. Capita di incontrare persone che già ad ottobre ci chiedono “ma quest’anno rifarete i pacchetti di Natale vero?”. Per noi è importante, perché testimonia l’attenzione di tanti alla solidarietà e ripaga l’impegno nostro e dei tanti amici che volontariamente ci aiutano a realizzare i vari eventi: ci aspettiamo anche per quest’anno di fare il tutto esaurito».

L’iniziativa è stata presentata alla pasticceria Corsini di via Matteotti a Grosseto, alla presenza di Sichi e Marras, di Fabio Becherini, presidente dell’associazione Festa di Sole, e di Andrea Corsini. «L’attività dell’associazione torna a pieno ritmo in vista delle feste – commenta Becherini – per il Natale di Sole, che è un’iniziativa fissa, ormai, nel nostro calendario. Un modo dolce e goloso per fare gli auguri e sostenere la ricerca che è e resta il nostro obiettivo più importante».

La novità e i ringraziamenti

Quest’anno, oltre al solito sacchetto con i biscotti, sarà disponibile anche una versione con fette biscottate Corsini e marmellata e miele di Rossi Novaro. «Un grazie speciale va ancora una volta alla grande famiglia di Corsini per l’entusiasmo con cui, anno dopo anno, rinnova l’adesione al progetto con i loro buonissimi biscotti – proseguono Sichi e Marras – e agli amici dell’Abbriccico per offrire gli spazi di confezionamento e ritiro. Grazie anche a chi ci ha donato le stoffe dei sacchetti, David e Simone in ricordo della mamma Barbarina del Telaio; Maria e Gabriella in ricordo della sorella Manuela; e Mirella».

Alla realizzazione del Natale di Sole, dalla grafica al packaging, fino alla distribuzione, hanno partecipato Arca factory, Sereum 3000, Banca Tema, l’Abbriccico, Cooperativa Uscita di Sicurezza e tanti amici e volontari dell’associazione Festa di Sole.

Il progetto del Meyer

I fondi raccolti sostengono il progetto di chemioterapia e protonterapia dedicato a Maria Sole. L’Unità di Neuro-Oncologia dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze sta portando avanti studi clinici e sperimentali mirati alla realizzazione di protocolli terapeutici innovativi per alcuni tipi di tumore infantile cerebrale particolarmente aggressivi e ad oggi non curabili con le terapie consolidate, come il glioblastoma multiforme e il glioma intrinseco diffuso del ponte. Il Centro di Trento è tra le poche strutture europee in grado di effettuare l’irraggiamento con protoni su modelli sperimentali. Numerosi sono i passi ancora da percorrere, ma la ricerca è l’unica strada praticabile per poter approdare a risultati tangibili che possano costituire strumenti concreti da mettere al servizio di piccoli pazienti affetti da malattie ad oggi incurabili.

Come prenotare e dove ritirare i sacchetti

I biscotti del Natale di Sole sono già disponibili per essere prenotati e saranno consegnati a partire dai prossimi giorni. Il costo delle confezioni è di 13 euro per il sacchetto classico con i biscotti e di 17 euro per quello con fette biscottate, marmellata e miele.

Per prenotare è sufficiente scrivere un messaggio WhatsApp o sms al numero «Festa di Sole» 339 548 0892, specificando nome, quantitativo desiderato e preferenza di data e luogo per il ritiro. Per la donazione si può scegliere tra queste modalità: in contanti al momento del ritiro; tramite l’applicazione Satispay, cercando tra i «negozi» Festa di Sole; con bonifico bancario intestato ad Associazione Festa di Sole, Iban IT29S0885114302000000227835.

Le confezioni prenotate potranno essere ritirate all’Abbriccico in via D. Lazzeretti 10 (zona Casalone). Per info e per concordare gli appuntamenti è possibile contattare Isabella al numero 334 7343179 o Antonella al 333 8825655.