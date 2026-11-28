﻿GROSSETO – Ultimo turno di prima fase per le squadre partecipanti al campionato di calcio a 5 targato Uisp, ma ancora non tutti i verdetti sono stati emessi: la sospensione per pioggia della gara tra Bivio Ravi e Vets, militanti tra l’altro nel girone più incerto, ovvero il D, lascia ancora uno spiraglio per definizione completa delle serie A, B e C.

Nel gruppo A, Sciangai e Los Ladrones, già certe della massima serie, si sono affrontate per decidere la prima della classe: sono i ragazzi di Marina, sfruttando le doppiette di Samuel Panfilo e Omerali, a spuntarla di misura 5 a 4 sul team di Nucciotti, una sorta di antipasto in vista della seconda fase. Il poker di Nicotini, invece, lancia l’affermazione del Gorarella Mobilino 2 6 a 5 sugli Avengers (doppiette per Bartolomei e Bramerini), con il team di Di Meo che vede sfumare le residue chance di serie B, a vantaggio della coppia Muchachos-Goragoat che approda nella serie cadetta dopo il pareggio (6-6) nello scontro diretto. Ai gol di Xhafa, Piani e Melfi rispondono le doppiette di Brioso e Papini. Infine, clean sheet per gli Underdogz che si issano fino al quinto posto dopo il 7 a 0 sul fanalino di coda Atletico Spritz: doppiette per Terribile, Bardi e Maggi.

Nel girone B il Pathetic chiude a punteggio pieno: sette su sette per i campioni in carica che entrano trionfalmente in serie A con l’8 a 4 calato ai danni dell’Area 90 (Andreini 3): sono Vergari e Diego Bruni a trascinare i ragazzi di Poli. Ma anche la squadra di Tusa graffia la serie A: il Pezzotto, infatti vince e appaia al secondo posto Steccati e compagni, ma la peggior disciplina nega alla truppa di Solimeno la massima serie nonostante il 7 a 4 sullo Sbrocca Jr, anch’esso entrato in serie B dopo il ko: migliori marcatori Simone Covitto da una parte con un poker e Francesco Marra dall’altra con una tripletta. Al quinto posto chiude il Blancos Saccocci, vincendo 7 a 3 sull’Angolo Pratiche (doppiette per Steri, Cenni e Memmi Bellucci), mentre il Car Center rompe il sortilegio centrando la prima vittoria stagionale: 3 a 2 sull’Fc Aura grazie ai gol di Varchetta, Orlandella e Bini.

Nel gruppo C, invece, lo spareggio per la prima piazza va nettamente agli Sbronzi di Riace, che si affidano alla serata perfetta di Erind Smajli (sette gol per l’attaccante) per avere ragione 9 a 3 dell’Lt Pavimenti, che perde così la sua imbattibilità stagionale. In serie B, oltre alle Eagles che ottengono i tre punti decisivi con la ritirata Elma, si collocano gli Ac Accati che risolvono a proprio favore 9 a 7 lo scontro diretto con l’Atlante: Leonardo Tosoni, Biagini e Lardaloro provano a scuotere i grossetani, ma un super Doci (sei gol per lui) premia la squadra di Sciarra. Infine festival del gol tra Baraonda e I Raccattati, che danno vita a uno scoppiettante 10 a 9 in vista di un ruolo da protagonisti in serie C: non poteva che essere Tony Corridori il mattatore dell’incontro per il team di Baccetti.

Nel girone D, come detto, giudizio sospeso, con il risultato in sospeso tra Bivio Ravi e Vets che condiziona tutta l’alta classifica. Saranno proprio i gialloneri e il Lux Events Italia a contendersi l’ultimo posto della massima serie, con i ragazzi di Bonanata già qualificati, ma desiderosi di arrivare alla seconda fase con un cospicuo bottino di punti. Intanto il Lux Events fa il suo dovere e spera, con l’affermazione 9 a 5 sull’Endurance Team determinata dalle sette reti del man of the match Ciaramella. Sicuro della serie B un Diavolo per Capello, il cui finale in crescendo non è bastato per entrare tra le otto big, ma sicuramente Marignoni e soci saranno tra le squadre da battere in serie cadetta: il 9 a 2 su Il Querciolo porta le firme di Landi e Mattioli. Infine, si sblocca anche il Casale, che, dopo tante gare combattute, centra la prima, larghissima, vittoria in stagione: l’ingresso in squadra di Vieri porta in dote solidità e reti, che, insieme ai centri di Thomas Palazzesi, Scardigli e Tempini confeziona il 12 a 1 ai danni del Ristorante Celeste.

Il maltempo condiziona la seconda giornata del campionato di calcio a 7, con la pioggia che causa il rinvio tra Young Boys e Alfa Catenaccio, così è il Noma Sport a prendersi testa della classifica e copertina di giornata: Samuele e Matteo Neri, Materazzo e Salerno sono una macchina da gol e si abbattono 13 a 4 sul Granducato del Sasso, in cui il migliore è sempre Serkal. Nell’altra sfida, pareggio scoppiettante tra Joga Bonito e Ordine degli Ingegneri, con le doppiette di Lupo e D’Ubaldo annullate dalle due reti di Claudio Benassi e dai centri di Pinzi e Leprini.